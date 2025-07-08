陳其邁颱風夜馳援嘉義 黃敏惠哽咽：患難見真情

高雄市長陳其邁現身嘉義市關切災情、同時為高雄支援隊伍打氣，受到市長黃敏惠熱情歡迎。（翻攝陳其邁臉書）

2025/07/08 18:26

〔中央社〕高雄市長陳其邁7日第一時間前往支援遭颱風重創的嘉義，暖心一句「我會加派人力、機具」讓嘉義市長黃敏惠感動哽咽，她今天說「患難見真情」，陳其邁則說，幫忙不會考慮藍綠。

颱風丹娜絲過境台灣，嘉義縣市受災嚴重。114年公務人員高考三級考試也颱風影響順延至8日舉行，黃敏惠感謝陳其邁第一時間來電表達支援意願，並調派50人、18輛車、20部鏈鋸機具，協助優先整理考場環境，確保國家考試順利進行，更親自來到嘉義市關心並共商後續協助事宜。黃敏惠激動擁抱陳其邁表達感謝。

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黃敏惠今天接受中央社記者採訪，她提到嘉義市幾十年來，風災從來沒有這麼嚴重，「高雄市是第一個提出支援」，且高雄市長陳其邁昨天下午還親自帶著支援人力到嘉義市，並說「嘉義市這麼嚴重，我會加派人力、機具到嘉義市」這一句話，讓她內心備感溫暖，又十分窩心，情緒上才會一度有感動的哽咽。

黃敏惠說，真的很感謝在最困難的時候，陳其邁第一個打電話來，陸續有好幾個縣市首長也都有打來關心，患難見真情、風雨中看到更大的力量。

黃敏惠提到，因為嘉義市人口密集，這次颱風直接進來，從來不曾看過這麼嚴重、這麼大的風災，樹都倒了。復原的工作挑戰非常大，感謝許多縣市的關懷，立即支援需要。她說，過去經常支援外縣市，現在大家做最好的幫忙，這也是台灣人付出的精神。

陳其邁上午接受媒體聯訪表示，過去颱風山陀兒，各縣市也給高雄最大支持；以將近16級左右風力，災情可說非常嚴重，高雄感同身受。

陳其邁說，昨天他去嘉義縣市，並沒有通知兩位首長，單純就是慰勞高雄市人員，並交代他們務必達成任務。「救災以民眾生命財產為最優先考量，當別人需要幫忙時，不會考慮藍綠」。

對於救災不分藍綠，黃敏惠說，各縣市都一樣，只要哪邊有需要，大家都會努力去幫忙，這是台灣人互助精神，大家都會有遇到困難的時候，彼此的互助、加油、鼓勵，都是很重要的力量。黃敏惠也向嘉義市民喊話，不放棄心存KANO的精神，雖遇到困難，會共同努力解決。

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