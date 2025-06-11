台中51小時2起倒車狠撞片 苦主與饅頭媽都有「男性關係」

小貨車連續倒車衝撞茶行。（擷自「記者爆料網」）

2025/06/11 20:32

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3天2起！又跟「饅頭媽」有關 前男友開的茶行遭小貨車衝撞

〔記者許國楨／台中報導〕短短3天，台中市北屯區連爆兩起店家遭衝撞案件，巧的是，兩起店家老闆都與陷入小三風波的網紅「饅頭媽」有「男性關係」，更詭異的是，涉案駕駛都是倒車猛踩油門，狠狠衝進店內，搞得玻璃爆裂、貨架歪斜一片狼藉，現場彷彿災後廢墟。

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第一起案件發生在前天上午11時許，北屯區太原路三段某精品店，遭到28歲林姓男子駕駛租賃豐田轎車倒車猛撞，當時店內瞬間玻璃碎裂、精品四散，地上滿目瘡痍，店員嚇得花容失色，林男事後逃逸，當晚才到案說明，供稱因不滿網紅「饅頭媽」陷入小三風波，看不下去張姓業者是「渣男」，才衝撞洩憤，警方詢後依法送辦。

沒想到隔兩天，今天下午2時許，北屯區南興一路某茶行也遭遇同樣命運，這次是25歲劉姓男子駕駛小貨車，倒車一檔猛踩油門，狠狠撞進茶行還來回碰撞，大片玻璃應聲碎裂、木桌椅東倒西歪，還有擋土牆被撞毀，現場凌亂不堪。

警方到場後當場逮捕劉男，他僅冷冷表示「他（鄭姓老闆）欠錢」，卻無法說明確切債務金額，警方訊後依恐嚇及毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦，由於兩起案件中的業者都與「饅頭媽」有「男性關係」，雖然動機待釐清，但嫌犯手法如出一轍，皆是倒車猛撞，手段囂張至極。

警方不排除有人刻意模仿或串聯作案，兩案間是否有關聯性，目前正深入調查是否涉及情感糾紛或其他利益糾葛，第五分局強調，近來類似案件頻傳，提醒民眾切勿心存僥倖，對於任何危害公共安全或擾亂社會秩序的行為，都將依法嚴辦，絕不寬貸。

小貨車撞進茶行。（民眾提供）

現場一片狼籍。（民眾提供）

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