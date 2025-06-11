3天2起！又跟「饅頭媽」有關 前夫開的茶行遭小貨車衝撞

小貨車高速衝撞茶行。（民眾提供）

2025/06/11 17:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區太原路上一間精品店，9日驚傳遭惡意倒車衝撞，由於精品店老闆張男是IG擁有超過45萬名粉絲的網紅「饅頭媽」前男友，引發熱議，未料今天中午相距精品店不遠，「饅頭媽」前夫開的一家茶行，又遭一輛小貨車高速衝撞，現場一片狼籍，肇禍男子也當場遭逮，兩案間是否有關聯性正由警方釐清中。

網紅「饅頭媽」近來捲入小三風波，被爆在不知情的狀況下介入他人感情，張姓當事人和正牌女友出面澄清表示「與饅頭媽無關」，9日凌晨正牌女友再度發聲，還原與張男談判內幕並痛批「本來不想再回應了，但看見男方的聲明覺得必須捍衛自己」，未料當天近中午，張男位於台中太原路精品店，傳出遭惡意衝撞事件。

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第五分局調閱監視器畫面掌握涉案的豐田租賃車，採「以車追人」方式鎖定28歲林姓男子涉嫌重大，通知到案，他供稱是「饅頭媽」粉絲，不滿張男害饅頭媽深陷小三風波，害饅頭媽被欺負看不下去，認為張男是「渣男」，當天才駕車撞店，想替「饅頭媽」出一口氣洩憤。

未料事隔2天，第五分局今天下午2時36分許接獲報案，南興一路一間茶行被衝撞，只見一輛白色小貨車，直接衝入茶行內卡住，撞毀大片落地窗及屋內桌椅、擋土牆，現場一片狼籍，警方當場逮捕開車的25歲劉姓男子，他聲稱與茶行鄭姓老闆有財務糾紛才開車衝撞，但未說明債務金額。

因犯行已構成毀損、恐嚇，警詢後依法移送台中地檢署偵辦；據了解，鄭姓茶行業者是饅頭媽的前夫，短短3天內已發生2起開車衝撞案，兩案間是否有關聯性警方將後續釐清，第五警分局強調，對於任何危害公共安全或擾亂社會秩序之行為，必將嚴正執法、依法究辦，以維護民眾生命財產安全。

現場一片狼籍。（民眾提供）

警方當逮捕肇禍的劉姓男子送辦。（警方提供）

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