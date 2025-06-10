家暴又酒後嗆殺人害母帶5子女連夜逃離 法官判不必扶養父親

家暴又酒後揚言殺人害5子女連夜逃離，法官准5人免除扶養父親義務。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/06/10 17:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕張姓男子與劉姓前妻婚後共生下5名子女，但張男與劉女於2004年離婚後，5名子女親權由劉女單獨行使，近日張男5名子女向苗栗地院聲請減輕或免除扶養義務，法官審理後，認為張男所為有違身為人父應盡責任，且情節重大，如強令張男子女負擔與張男長期感情疏離的子女扶養義務，顯失公平，故判處張男5名子女對張男之扶養義務應予免除。

已經改從母姓的張男子女稱，張男嗜酒、嗜賭，性格偏激多疑，動輒對前妻劉女與子女言語羞辱甚至使用暴力。張男甚至曾在某次飲酒後，恐嚇威脅要殺掉5名子女與前妻，嚇得劉女連夜帶走5名子女，並直接到派出所尋找警方庇護，導致劉女與子女6人夜不能寐，整夜恐懼張男尋蹤而來，子女們甚至不敢上學。

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張男子女也說，自童年有記憶時起，家中沒有溫暖父愛，終日生活在張男施暴的恐懼中。張男子女更痛苦回憶，年幼時不僅遭張男家暴，更目睹母親被張男暴力相向，當時的無助與恐懼感至今仍揮之不去。

另外，張男子女指出，自幼皆由母親照顧，生活起居更透過外婆協助，而張男卻把收入使用在個人娛樂消費，導致家中面臨斷炊窘境，最後張男與前妻離婚，張男對子女棄子不顧，且杳無音訊。

苗栗地院法官根據家事調查官調查相關事實與證據，並依其他法院針對張男所為民事裁定等件為證，張男並未積極反駁或爭執，認為張男有違身為人父應盡之責任，免除張男5名子女扶養義務。

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