連鎖藥局店長勾結黑道恐嚇總公司 逼升職、索顧問費每月9萬下場慘了

某知名連鎖藥局桃園市中壢民族門市黃姓店長，涉嫌藉端夥眾自導自演用藥出狀況，向總公司要求升職、月付9萬顧問費，結果被桃園地檢署偵辦收押、起訴。（資料照）

2025/06/10 17:29

〔記者余瑞仁／桃園報導〕連鎖藥局桃園市中壢民族門市黃姓店長今年初與李姓藥師發生爭執，涉嫌恐嚇對方討和解金，總公司高層出面協調，黃男又以藥局違規賣藥要求升職、索討每月9萬元顧問費未果，指揮7人到藥局其他門市購藥、佯裝用藥不適，向藥局恐嚇，案經桃園地檢署偵辦，今（10）日偵結依組織、詐欺及恐嚇取財等罪將黃男等8人起訴，對黃男具體求刑8年，其餘共犯求刑3年2月到1年不等。

檢方起訴指出，42歲黃男在連鎖藥局中壢民族路門市擔任店長，今年1月25日下午在門市內與李姓藥師因故起爭執，涉嫌恫嚇對方「我有槍，要不要試試看」、「我要拿的，我絕對拿的到，誰都擋不了我，你試試看。除非你龜在你家裡面，不要出門」，還比出「槍」的手勢，要求李姓藥師給付3萬6千元和解金。

請繼續往下閱讀...

藥局總公司2月5日指派營業部張姓處長出面協調店長與藥師爭議，黃男卻向恫嚇張姓處長，「藥局賣藥合法，但藥局在沒藥師在場或無處方販賣藥品就是違法」、「如果公司提供顧問費，可以保公司平安無事」、「目前道上兄弟還沒有人知道這塊的商機，如果民眾鬧事拍影片，到時候就需要朋友公司處理」，要求公司讓他及妻子升職為藥局公關經理及副理，按月支付顧問費9萬元，可免日後藥局其他門市再受滋擾、恐嚇。

黃男恫嚇公司要求升職及給付顧問費沒下文，涉嫌於2月21日前夥同中壢區連姓男子、新竹市鄭姓男子共組詐欺、恐嚇組織，黃男提供恐嚇、詐騙方法及藥師不在場等資訊，再由連男及鄭男另指派金姓、程姓、徐姓、葉姓男子及張姓女子等人，於2月25、26日分別到桃園、中壢、八德、龍潭區及新竹縣竹北市等6家門市喬裝顧客購買藥品，當場服用藥物或使用眼藥水後佯稱身體不適，再以藥局沒有藥師在場而販售處方或指示藥物為由，向6家門市求償，造成各門市店員人心惶惶，連忙報請總公司處理。

連鎖藥局再派吳姓經理與張姓處長3月5日到中壢民族店找黃男協商，交付總公司代李姓藥師支付的3萬6千元和解金給黃男；然而黃男趁機向總公司恫嚇稱可代為處理民眾體傷事件，提出「目前發生6起，按照行情的話1次3萬，6起是18萬」，也可「包月或按月支付費用」，再度要求公司將他及同在藥局任職的妻子升職為公關經理及副理，還要求總公司按月支付「顧問費」9萬元，如此可保證各門市日後的安全。

連鎖藥局報案處理，案經桃園地檢署檢察官林奕瑋指揮台北市刑大蒐證追查，4月9日起陸續拘提、搜索黃姓店長及集團成員等8人到案，黃男經檢察官向桃園地院聲請羈押禁見獲准，經持續偵辦，今天偵結，依組織犯罪條例、詐欺取財及恐嚇取財等罪將黃男及集團成員提起公訴，建請法院繼續羈押黃男。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法