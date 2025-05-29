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    首頁　>　社會

    罷免涉偽造 國民黨基隆總幹事、2前區主任交保

    2025/05/29 04:45

    〔中央社〕檢調偵辦罷免提議人名冊涉偽造文書，昨天約談國民黨基隆市4名黨工，經檢察官複訊後，諭令前中正區黨部主任郭建芳、前中山區黨部主任張志鴻各以15萬元交保，黨部一組總幹事蕭壯峰10萬元交保。

    另外，國民黨暖暖區黨部主任李貞儀，先前以15萬元交保，昨天再度被約談，經檢察官複訊後，今天凌晨請回。

    基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議書涉偽造文書，全案偵辦至此，朝向國民黨涉嫌未經同意，利用基隆市黨員個人資料填寫提議書，檢察官昨天上午指揮基隆市調查站，約談李貞儀、郭建芳、張志鴻及蕭壯峰。

    檢調在4月底搜索國民黨基隆市黨部時，曾以證人身分帶走蕭壯峰，經調查官詢問後請回，另在5月8日約談李貞儀，經檢察官複訊後諭令交保，檢調這波行動除再度約談蕭壯峰、李貞儀外，並增加約談2名前區黨部主任。

    據指出，檢察官日前借提在押中的國民黨基隆市黨部主委吳國勝，及仁愛區黨部主任張金發，比對相關證詞後，為進一步釐清共犯結構，除約談4名黨工外，另為橫向擴大取證，昨天也同步搜索李貞儀、郭建芳和張志鴻住處。

    另外，由於蕭壯峰是國民黨基隆市黨部少數擁有權限，調閱資料庫內所有基隆市黨員個人資料，檢調昨天也約談蕭壯峰，除比對相關證詞外，並釐清涉案情節。（編輯：陳正健）1140529

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