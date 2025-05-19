「洗牙被醫生弄得很痛！」壯男暴怒痛毆女牙醫打到黑輪流鼻血

警方將動手的周男送辦。（記者姚岳宏翻攝）

2025/05/19 13:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕22歲周姓男子今天上午9時許到台北市南京東路四段一間牙科診所洗牙時，過程中覺得「牙齒被醫生弄得很痛」，身材壯碩的周男竟暴怒起身，朝女牙醫頭部不斷揮拳，導致女牙醫被揍到眼眶發黑流鼻血，正在診所內修冷氣的業者目擊報警，警方到場前，動手的周男已離開，卻在15分鐘後主動向附近的松山派出所投案，目前警方正釐清相關動機。

目擊者將過程PO網，表示他當時正在拆除冷氣，聽到病患跟醫生詢問牙齒矯正等相關問題，醫生還建議他當兵期間比較難做矯正維護，可以等過一陣子再評估要不要做矯正，後來聽到病患跟牙醫表示很痛，沒多久就傳來病患咒罵聲，隨即從診療椅跳起來狂揍女醫生。

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目擊者說，當時他趕緊衝過去雙手圈住病患，要他冷靜，但男病患身材魁梧，他一個人抓不住他，對方依舊拳拳往女醫生臉部狂毆 ，嘴裏喊著「幹XX，我跟妳說很痛，妳是不會輕一點喔」，他衝出診所，請同樓層其它公司的人報警，警方到場人已經跑掉了，只留下健保卡。

松山分局中崙派出所上午9時55分接獲報案，警方獲報後到場發現攻擊醫師的男子已逃離現場，約15分鐘後，周男自己走進附近的松山派出所投案，周男表示自己任職保全業，由於真的很痛，一時情緒激動才會動手。

警方將對女醫師施暴的周男以涉犯傷害、醫療法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，也呼籲，急診醫療暴力不僅危害醫事人員身心安全，更妨害危急病人的就醫權益。警方針對醫療院所暴力事件均視為重大治安事件，將全力偵辦以維社會秩序。

目擊者將過程貼網。（記者姚岳宏翻攝爆料公社）

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