為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「洗牙被醫生弄得很痛！」壯男暴怒痛毆女牙醫打到黑輪流鼻血

    警方將動手的周男送辦。（記者姚岳宏翻攝）

    警方將動手的周男送辦。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/05/19 13:59

    〔記者姚岳宏／台北報導〕22歲周姓男子今天上午9時許到台北市南京東路四段一間牙科診所洗牙時，過程中覺得「牙齒被醫生弄得很痛」，身材壯碩的周男竟暴怒起身，朝女牙醫頭部不斷揮拳，導致女牙醫被揍到眼眶發黑流鼻血，正在診所內修冷氣的業者目擊報警，警方到場前，動手的周男已離開，卻在15分鐘後主動向附近的松山派出所投案，目前警方正釐清相關動機。

    目擊者將過程PO網，表示他當時正在拆除冷氣，聽到病患跟醫生詢問牙齒矯正等相關問題，醫生還建議他當兵期間比較難做矯正維護，可以等過一陣子再評估要不要做矯正，後來聽到病患跟牙醫表示很痛，沒多久就傳來病患咒罵聲，隨即從診療椅跳起來狂揍女醫生。

    目擊者說，當時他趕緊衝過去雙手圈住病患，要他冷靜，但男病患身材魁梧，他一個人抓不住他，對方依舊拳拳往女醫生臉部狂毆 ，嘴裏喊著「幹XX，我跟妳說很痛，妳是不會輕一點喔」，他衝出診所，請同樓層其它公司的人報警，警方到場人已經跑掉了，只留下健保卡。

    松山分局中崙派出所上午9時55分接獲報案，警方獲報後到場發現攻擊醫師的男子已逃離現場，約15分鐘後，周男自己走進附近的松山派出所投案，周男表示自己任職保全業，由於真的很痛，一時情緒激動才會動手。

    警方將對女醫師施暴的周男以涉犯傷害、醫療法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，也呼籲，急診醫療暴力不僅危害醫事人員身心安全，更妨害危急病人的就醫權益。警方針對醫療院所暴力事件均視為重大治安事件，將全力偵辦以維社會秩序。

    目擊者將過程貼網。（記者姚岳宏翻攝爆料公社）

    目擊者將過程貼網。（記者姚岳宏翻攝爆料公社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播