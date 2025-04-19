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    首頁　>　社會

    騙人出國等摘器官 男子被桃檢起訴求處重刑

    桃園地檢署已依違反人口販運防制法案件，將陳姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署已依違反人口販運防制法案件，將陳姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2025/04/19 10:43

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕年僅20歲的陳姓男子，貪圖販運人口的利益，去年11月間，騙1名被害人可出國辦理貸款，實則要讓被害人前往泰國被摘取器官，還好桃園市調查處、桃園市警局獲報攔阻被害人出國，桃園地檢署調查，發現陳男已於去年8月起，騙5人出國，或等待摘取器官，或幫詐騙集團工作，已依違反人口販運防制法案件，將陳男提起公訴，並具體求處重刑。

    陳姓男子去年8月間，以可以出國辦理貸款或幫忙背黃金回國可賺錢等話術，騙4名被害人同意由他安排出國，同年月5日，他找人帶著4名被害人搭機前往泰國「泰昌園區」，將他們交給上游的詐騙集團買家，害4人被迫從事線上交友詐騙美國人等不法行為，若業績不佳，還會被詐騙集團成員毆打。

    4名被害人的家人報警求助後，4名被害人被救回，桃園市調查處、桃園市警局展開對陳男的調查，才發現陳男也接單安排被害人出國，再交由上游買家摘除被害人的器官。

    陳男為此，再以可出國工作等假理由，騙信1名被害人於去年11月7日搭機前往泰國，還好上游買家與陳男最終沒有談妥價錢，該名被害人才被指示搭機，平安返台；後來陳男再與上游買家重新談妥條件後，陳男找上另1名被害人，並於同年月11日安排該名被害人搭機要前往泰國，還好被警調人員及時攔阻。

    桃檢偵結後，認為陳男家庭正常、他的父母對他疼愛有加，毫無顯可憫恕之情，已依違反人口販運防制法案件起訴他，並請求法官針對3起案件分別求處6到8年、5到7年、5到7年有期徒刑。

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