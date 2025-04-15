網紅貴婦奈奈傳將回國面對司法？北檢：無法證實

網紅「貴婦奈奈」傳將回國面對司法。（資料照）

2025/04/15 12:46

〔記者楊國文／台北報導〕媒體報導指涉吸金詐欺案潛逃加拿大遭通緝的網紅「貴婦奈奈」，已主動聯繫台北地檢署及調查局說明被詐欺案始末，下月初將返台面對司法，結束7年多的逃亡生涯；台北地檢署表示，無法證實媒體報導的內容，正全力查緝潛逃境外被告到案。

貴婦奈奈（本名蘇陳端）和黃博健合開的「杏立博全」醫美診所，遭控訴涉嫌惡性倒閉，2018年間無預警歇業，積欠多家廠商欠款，貴婦奈奈和黃博健與掛名診所院長的黃立雄疑似逃亡，不知去向，遭多名被害人提告詐欺疑涉嫌詐騙10億元。台北地檢署認定貴婦奈奈3人遲未到案，2019年發佈通緝，列入外逃通緝對象。

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據檢調調查，貴婦奈奈、黃博健、黃立雄等人潛逃到加拿大多倫多，持續追緝中。黃立雄、黃林麗真夫妻因未獲繼續居留，去年主動聯繫調查局人員，並稱在加拿大遭到黑道追債、恐嚇，願意返台說明案情，黃立雄夫婦去年5月被押解返台，黃被諭令50萬元交保，並實施科技監控，林麗真無保請回。

週刊報導指出，貴婦奈奈主動聯繫台北地檢署與調查局，表明下個月將從加拿大返國，願意接受我國司法調查，並寫信向台北地檢署檢察長與調查局長細說遭控吸金詐欺的始末，自稱未參與前男友黃博健經營的醫美診所，與倒閉風波無關。

台北地檢署表示，對報導說法，無法證實，將持續透過各種管道，全力查緝潛逃境外被告到案。

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