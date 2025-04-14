新竹女房仲銷售額達2億逃漏稅2294萬 被執行署移送管收所

新竹有1名女房仲銷售額達2億卻逃漏稅2294萬遭行政執行署新竹分署鍥而不捨提出抗告後，終將女房仲移送管收所。（新竹分署提供）

2025/04/14 12:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹1名從事不動產銷的女房仲2007年到2009年間，銷售額高達2億餘元，卻逃漏營業稅，違反加值型及非加值型營業稅法，經北區國稅局查獲後，需補課各該年度營業稅、營利事業所得稅、個人綜合所得稅並裁罰，但女房仲逾期未繳，經新竹分署強制執行，還滯欠2294萬餘元，向法院聲請管收，且經2次抗告，終於將女房仲送進管收所。

新竹分署調查發現，2013年7月間，國稅局即已發函女房仲到案說明，然女房仲收到國稅局通知後，所掌控的人頭帳戶仍有大筆金額進出，且從2013年到2017年間，單筆提領100萬元以上之交易紀錄共11筆；且義務人在2013年11月間收受營業稅違章核定稅額繳款書後，當天自帳戶匯出約469萬元。女房仲雖2015年間被新竹分署拘提到案有辦理分期，且由親友任擔保人，然女房仲又在擔保人之不動產上設定虛偽高額抵押權，顯已構成「隱匿、處分應供強制執行財產」、「顯有履行義務之可能，故不履行」等法定管收事由。

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新竹分署2021年5月間通知女房仲到案，因女房仲對資金流向無法提出合理說明，新竹分署將其留置後向新竹地方法院聲請管收，然遭駁回。新竹分署提起2次抗告，終於在今年1月間由新竹地方法院裁定准予管收義務人3個月，已將女房仲送入管收所。

新竹分署提醒，對滯納之稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定繳納，也不得企圖以處分資產或資金方式規避執行，來免遭受拘提、管收及限制出境的強制處分。可電洽：03-515-3103。

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