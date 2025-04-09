誣告陳時奮判刑10月 高虹安上訴開庭：若博論抄襲怎敢提告

高虹安認誣告犯行，她說，若她博士論文抄襲，怎麼敢提告旅美教授陳時奮？（記者楊國文攝）

2025/04/09 18:18

〔記者楊國文／台北報導〕前新竹市長高虹安前年控告旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）加重誹謗，檢方不起訴確定後，陳時奮自訴高虹安涉誣告罪，台北地院判刑10個月，兩人均上訴。高等法院今天再度開庭，高虹安做無罪答辯，「若我博士論文有抄襲，怎麼敢提告？」高並聲請傳喚在美國的指導教授李傑暑假回台時出庭作證；陳時奮在美國任教未出庭，辯護律師主張對高應從重量刑。

陳時奮以筆名「翁達瑞」2022年4月及8、9月間在臉書粉專貼文指出，高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，引用大量資策會的2篇期刊論文卻未引註，被辛大指導教授除名、未列入其學術履歷，高虹安認為所述不實，控告陳時奮涉加重誹謗罪。

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北檢將陳時奮處分不起訴確定後，向北院提出自訴，反控高虹安涉嫌誣告。台北地院認定高虹安確有大幅抄襲事實，考量犯後態度不佳，判刑10月，不得易科或緩刑，面臨牢獄之災之虞。兩人均上訴高院審理。

今年1月首度開庭時，陳時奮及律師僅針對一審量刑過輕，提起上訴，理由有三：一是高虹安是知名政治人物，以司法為手段攻擊他人，犯罪手段惡性重大，一審僅判10月，比一般人判得還輕，一審還認定高素行良好，未考量她涉詐領助理費被判刑7年4月的犯行，二是高犯後態度不佳，三是高並無可以減輕罪責的事由。

陳時奮強調，高虹安的博論確有抄襲和侵權，「高虹安的博論文法只有國中程度」，批評她在模糊焦點，一審判決過輕。

高虹安答辯稱，並無誣告陳的犯行或犯意，未虛構任何事實，一審判她10月徒刑「對我很不公平」。

高虹安說，當時是針對陳時奮對她誇大渲染不實的部份提告，美國校方、她的指導教授李傑都說她的博論沒有不當的問題，至今學位未被撤銷。「博論是我研究所得」、心血結晶，並非抄襲而來。庭末，高虹安指出，希望李傑教授出庭作證。

高虹安的律師也說，高虹安的博論並無所謂3分之2抄襲資策會期刋，或頁數大幅灌水等情形，高也未李傑教授除名，高當時是為了捍衛名譽才提告陳。

高院今天下午2點30分再度召開準備程序庭，高虹安以一襲粉色系套裝出庭，陳時奮因返美任教未到庭，由律師代表出庭。

高虹安表示，博論並未抄襲，陳時奮無憑無據自訴她誣告，強調母校美國辛辛提大學在她提出加重誹謗罪告訴前，已來函告知博論經校方教授審查，並無不當研究，聲請傳喚指導教授李傑出庭作證。

陳時奮的律師反駁，一審判決已證明高虹安誣告犯行明確，並無傳喚李傑出庭的必要，考量高犯後態度不佳，請求高院從重判刑。

高院受命法官陳思帆庭訊花大部份時間訊問兩造審理爭點、審理範圍，定5月28日下午3時30分再度召開準備庭，審理庭暫定6月26日、7月10日審理，合議庭將評議決定是否傳喚李傑出庭。#

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