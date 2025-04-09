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    首頁　>　社會

    南投查獲私菸製造工廠 成品及菸絲市值逾1492萬元

    南投縣政府會同警方在竹山查獲私菸製造工廠，查扣大量菸絲。（南投縣政府提供）

    南投縣政府會同警方在竹山查獲私菸製造工廠，查扣大量菸絲。（南投縣政府提供）

    2025/04/09 08:02

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府財政處日前會同南投縣警察局刑警大隊，在竹山鎮查獲1處私菸製造工廠，當場查扣可分裝成1500包市售香菸的紙菸成品3萬支，以及估計可製成37萬1570包市售香菸的5202公斤菸絲，市值逾1492萬元，依違反菸酒管理法，對辜姓負責人裁處1000萬元最高罰鍰。

    南投縣政府財政處與南投縣警察局刑警大隊等單位，獲報竹山鎮東鄉路1處廢棄工廠，囤積大量菸絲，疑製造私菸販售，日前會同南投縣政府財政處金融及菸酒管理科前往查緝，當場查獲150盒每盒內有200支紙菸的成品3萬支（可分裝成1500包市售香菸），以及捆成一袋袋、每袋重達17公斤共計306大袋的菸絲5202公斤，估計可製成市售香菸37萬1570包，現場也查扣捲菸機、捲菸紙、切線機及香精等製造工具與材料等，動用大貨車將菸絲運回。

    南投縣政府財政處表示，依菸酒管理法規定，未經許可產製私菸者，處5萬元以上100萬元以下罰鍰，但查獲時查獲物現值超過100萬元，處現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高1000萬元為限。在竹山查獲的該批紙菸成品及菸絲，約等同37萬3070包市售香菸，以每包40元計算，市值1492萬2800元，因此對辜姓負責人裁處1000萬元最高罰鍰。

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    竹山一處私菸製造工廠，將菸絲捆成一袋袋，每袋重達17公斤。（南投縣政府提供）

    竹山一處私菸製造工廠，將菸絲捆成一袋袋，每袋重達17公斤。（南投縣政府提供）

    南投縣政府查獲私菸製造工廠，查扣捲菸機等製造工具。（南投縣政府提供）

    南投縣政府查獲私菸製造工廠，查扣捲菸機等製造工具。（南投縣政府提供）

    南投縣政府會同警方查獲私菸製造工廠，動用大貨車將5202公斤菸絲運回。（南投縣政府提供）

    南投縣政府會同警方查獲私菸製造工廠，動用大貨車將5202公斤菸絲運回。（南投縣政府提供）

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