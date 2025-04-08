「晚安睡了嗎」金門遭轟「詐」 警籲：務必向借錢親友本人確認

金門連日不少人手機接到「晚安，睡了嗎？」、「我現在要轉1筆錢出去，你先幫我轉下，明天還你可以嗎」的詐騙老梗。（讀者提供）

2025/04/08 23:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門這兩天被「借錢」、「寶貝畫作投票」假訊息轟「詐」，還有友人見面互相消遣「你借了沒？」，結果，一名女性接獲朋友請托，損失13萬元。金門縣警察局今天表示，民眾要借錢給親友前，務必先確認是否為親友本人？投票也要先前往主辦方的官網確認。

清明連假最後1天深夜，金門許多人的手機出現「晚安，睡了嗎？」、「我現在要轉1筆錢出去，你先幫我轉下，明天還你可以嗎」；隔天一早上班日，大家才發現「共同的朋友」有「共同的需要」，由於是詐騙老梗，許多人不以為意，沒想到還是有人中招！

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縣警局刑事警察大隊表示，所幸連日來，僅有2起看起來像是借錢「轉一下」的案例，1例是房客匯款給房東，損失5萬元，另起則是出於好意，阿莎力的匯給對方13萬元。

刑大指出，在同一天，也有不少人的手機出現「繪畫大公投」，要求「幫忙寶貝畫作投票」，經過查核，此為一家台灣知名集團去年所辦創意繪畫比賽，該集團官方網站早已說明是「假訊息」，未料仍被詐騙集團用來在金門群組企圖詐取、蒐集帳號，進而作為「借錢」詐財的帳號，也因此，同一晚，才有許多人莫名其妙接到親友來問「睡了嗎？」

刑大隊長吳易泉說，若是不知道如何分辨什麼是真的官方網址？就千萬不要任意點選不明連結進行註冊會員或認證登入，避免依假連結網頁指示操作登入LINE認證的時候，再於網頁輸入簡訊傳送的認證碼，卻遭詐騙集團盜取個資及LINE帳號；詐騙集團接著就是利用你LINE的好友借款行騙或傳送網路投票連結，再被盜取LINE帳號，周而復始不斷詐騙。

吳易泉強調，若是接獲親友借錢訊息，更有必要問清楚、講明白，務必確認是否為親友本人？再決定是否該伸出援手。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

金門刑大指出，也有人手機出現「繪畫大公投」，要求「幫忙寶貝畫作投票」，其實就是「假訊息」，被詐騙集團用來在金門群組企圖詐取、蒐集帳號。（金門縣警察局提供）

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