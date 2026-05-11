是他匯錢給林宸佑！ 四叉貓解析「黄厄蘭」吸收台灣軍人手法

中天前主播「馬德」林宸佑涉入共諜案，長期與境外敵對勢力集團成員「黃厄蘭」合作，「四叉貓」發文指出，他在臉書與instagram發現名為「黃厄蘭」的帳號，並解析「黃厄蘭」吸收台灣職業軍人與公務員的手法。（資料照）

中天前主播「馬德」林宸佑涉入共諜案，長期與境外敵對勢力集團成員「黃厄蘭」合作，「黃厄蘭」負責審閱林宸佑所製作的影片題材，以及將「統戰資金」匯入林的戶頭。網紅「四叉貓」劉宇發文指出，他在臉書與instagram發現名為「黃厄蘭」的帳號，並提到近三年有許多台灣職業軍人幫「黃厄蘭」的貼文按讚，並解析「黃厄蘭」吸收台灣職業軍人與公務員的手法。

四叉貓表示，林宸佑案的起訴書寫道，林都是向「黃厄蘭」請款，新聞報導則指出把錢轉給林宸佑的人IG暱稱叫做「suger」，由此線索可以在IG上找到「黃厄蘭」的帳號。四叉貓認為，該帳號看起來很明顯是假的，應該只是用來聯繫跟下指令，而帳號只有33個粉絲，其中一個還是中天記者、節目主持人「謝其恩」。

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四叉貓指出：「不確定謝其恩是之前就追蹤此帳號，還是看到起訴書內容才去追蹤，但既然有記者追蹤，那應該就是撥款的『黃厄蘭』本帳沒錯，但如果是早就追蹤那就有趣了......」四叉貓在發文後也更新狀況，提到：「中天節目主持人『謝其恩』在這篇文發完半小時後，已經退追『黃厄蘭』惹......」

四叉貓在另一篇貼文中解析黃厄蘭的吸收手法，他會先去賭博類的社團發文，招募短職兼職底薪五萬，軍人與公務員可翻倍，藉此吸收好賭又缺錢的軍人和公務員，黃厄蘭再用錢來利誘這些好賭的軍人出賣台灣軍事機密，林宸佑則充當中間人，協助黃厄蘭轉交款項。

四叉貓分析，觀看黃厄蘭的臉書發文後，可發現它雖然是個香港假帳號，沒什麼流量且發文都只有個位數按讚，但最近三年有許多台灣職業軍人幫黃厄蘭的文章按讚。

四叉貓透露：「其中一位職軍有來我這邊的底下留言，表示可能是幾年前被演算法推到，順手點了風景照一個讚沒啥印象，所以我修正發文內容，不再列出職軍的姓名避免誤會，大家好奇的話自己去『黄厄蘭』的臉書爬文看看，也許真的是演算法會把『黄厄蘭』的照片推給許多職業軍人看吧。」

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