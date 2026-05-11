南部今高溫上看36度！梅雨鋒面明報到 週三週四雨勢最劇烈

週二（12日）至週五（15日）滯留鋒面影響，各地天氣不穩定。（資料照）

中央氣象署指出，今（11日）環境吹偏東風，迎風面東半部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，清晨至上午北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區則有局部短暫陣雨。

氣溫方面，各地低溫約22至24度，白天北部、宜花高溫為27至29度，中南部及台東約30至34度，南部近山區平地或河谷有可能出現36度左右高溫，戶外活動須注意防曬和補充水分。

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空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

週二（12日）至週五（15日）滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，週三至週四（13至14日）雨勢最明顯，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有可能發生局部較大雨勢，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。週六（16日）起鋒面遠離、週六及下週日（17日）東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

本週二至下週日各地高溫預測，北部、宜花及澎湖24至28度，中部、台東28至30度，南部31至33度，金門24至26度，馬祖23至24度；低溫方面，北部、中部及宜花20至23度，台東及澎湖23至24度，南部24至25度，金門20至21度，馬祖19至20度。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 31 25 ~ 32 26 ~ 32 24 ~ 30

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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