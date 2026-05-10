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    首頁 > 生活

    淡江大橋5/12通車 「四道分流」禁停車拍照

    2026/05/10 23:59 記者吳仁捷／新北報導
    淡江大橋採「汽、機車四道分流」。（記者吳仁捷翻攝）

    淡江大橋採「汽、機車四道分流」。（記者吳仁捷翻攝）

    淡江大橋採「汽、機車四道分流」。（記者吳仁捷翻攝）

    淡江大橋採「汽、機車四道分流」。（記者吳仁捷翻攝）

    台灣重大建設淡江大橋12日將通車，其中淡水端由中正路二段沙崙路口上橋，八里端從台61線或挖子尾匝道進入，新北市警察局交通大隊呼籲，淡江大橋採「汽、機車四道分流」，設有兩道汽車快車道、機車專用道及慢車與人行步道，提醒用路人依標誌、標線行駛，避免誤闖車道；警方表示，因應假日觀光人潮湧入，將對大貨車全日管制，另外更嚴禁停車拍照或逗留觀賞淡水夕陽，最重將處理6000元罰鍰。

    新北市警察局說，淡江大橋串聯淡水與八里，通車後縮短兩地約15公里路程、節省約25分鐘車程，不僅串聯淡水到八里間海岸線，延伸至西濱到桃園機場等濱海廊道，更可望分散雙北關渡大橋及濱海公路台2線車流，但考量假日觀光車潮，將針對大貨車實施分時段管制及科技執法措施，其中淡水往八里方向，沙崙匝道全日管制，假日於下午12時到晚間9時，管制濱海匝道及中正路二段51巷，大貨車改行台2乙線。至於八里往淡水方向，假日下午12時到晚間9時，管制台61線銜接淡江大橋及忠孝路匝道，大貨車改行台15線及關渡大橋。

    警方指出，淡江大橋屬快速公路，違規行駛或違停將依道路交通管理處罰條例第33條，處新3000元以上，6000元以下罰鍰，嚴禁於橋上停車拍照或逗留，通車初期，警方將於兩端路口加強交通疏導，確保分流安全順暢。

    新北警提醒，通車初期預期車潮湧入，請駕駛人保持耐心，遵守速限與交通規定，共同維護行車安全與順暢。

    淡江大橋入口處。（記者吳仁捷翻攝）

    淡江大橋入口處。（記者吳仁捷翻攝）

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