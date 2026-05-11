為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    造反啦！廣東學校貼「中國台灣」 學生將中國打X加上這2字

    2026/05/11 00:40 即時新聞／綜合報導
    廣東一間明星學校貼出大學排行版，有疑似學生將「中國台灣」改成「台灣獨立」（紅框處）。（圖取自X:李老師不是你老師）

    廣東一間明星學校貼出大學排行版，有疑似學生將「中國台灣」改成「台灣獨立」（紅框處）。（圖取自X:李老師不是你老師）

    中國廣東省一間地方上以升學為導向的明星學校，近日在校內貼出大學排行榜，榜上的台灣毫不意外被標示成「中國台灣」，可卻驚見有疑似學生將「中國」給劃掉，後面加上「獨立」，引發外界關注。

    旅義華僑作家李穎10日晚間在其X平台「李老師不是你老師」分享照片，位於廣東省東莞市茶山鎮的「光正實驗中學」，近日學校國際部一樓貼出大學排行版，沒想到「中國台灣」被人劃了一個「X」，後面加上「獨立」2字，好端端的「中國台灣」被改成「台灣獨立」。

    該照片曝光後馬上掀起討論，「造反啦！」、「估計全校都會馬上被整改的」、「這就對囉」、「應該是中華民國台灣」、「陳述事實而已」、「我們懷念這位學生」、「台灣什麼時候收復大陸」、「這學校國際部直接玩這麼大？東莞本地人也看傻了」、「現在連學生都不吃共產黨那套洗腦教學了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播