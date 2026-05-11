造反啦！廣東學校貼「中國台灣」 學生將中國打X加上這2字

廣東一間明星學校貼出大學排行版，有疑似學生將「中國台灣」改成「台灣獨立」（紅框處）。（圖取自X:李老師不是你老師）

中國廣東省一間地方上以升學為導向的明星學校，近日在校內貼出大學排行榜，榜上的台灣毫不意外被標示成「中國台灣」，可卻驚見有疑似學生將「中國」給劃掉，後面加上「獨立」，引發外界關注。

旅義華僑作家李穎10日晚間在其X平台「李老師不是你老師」分享照片，位於廣東省東莞市茶山鎮的「光正實驗中學」，近日學校國際部一樓貼出大學排行版，沒想到「中國台灣」被人劃了一個「X」，後面加上「獨立」2字，好端端的「中國台灣」被改成「台灣獨立」。

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該照片曝光後馬上掀起討論，「造反啦！」、「估計全校都會馬上被整改的」、「這就對囉」、「應該是中華民國台灣」、「陳述事實而已」、「我們懷念這位學生」、「台灣什麼時候收復大陸」、「這學校國際部直接玩這麼大？東莞本地人也看傻了」、「現在連學生都不吃共產黨那套洗腦教學了」。

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