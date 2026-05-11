破局！伊朗提條件欲結束戰爭 川普：完全無法接受

美國總統川普10日證實，伊朗已對美方結束中東戰爭提案進行回應，但他已明確拒絕。（美聯社資料照）

美國總統川普10日證實，伊朗已對美方結束中東戰爭提案進行回應，但他已明確拒絕，認為其「完全無法接受」。伊朗稍早表示，將透過斡旋方巴基斯坦傳達對美方最新停火提案的回應。這場衝突正癱瘓荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的海上交通，持續推升全球能源價格。

綜合媒體報導，川普10日在自家社群平台真實社群（Truth Social）上表示，「我剛剛讀了伊朗所謂『代表』的回應。我不喜歡，完全無法接受！」他並未說明德黑蘭回應的具體內容。

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伊朗官方媒體報導稱，伊朗的回應包括要求美國賠償戰爭損失，並重申伊朗對荷姆茲海峽的控制權。伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則報導，德黑蘭還呼籲美國結束海上封鎖，保證不再發動攻擊，且必須解除制裁，取消對伊朗石油的銷售禁令。

稍早的發文中，川普更指控德黑蘭「耍花招」，表示伊朗數十年來一直在嘲笑美國，並且強調這種情況很快就會停止。「伊朗已經玩弄美國和全世界47年。（拖延、拖延、再拖延！）」

他指責德黑蘭「嘲笑我們如今再次偉大的國家」，並說「但是他們將再也笑不出來」。

伊朗國營電視台稍早報導，德黑蘭透過巴基斯坦傳達，尋求在所有戰線結束戰爭，包括以色列目前在黎巴嫩對抗受伊朗支持準軍事組織真主黨（Hezbollah）的戰爭，並確保航運安全。華府最新提案針對達成協議結束戰爭、重新開放荷姆茲海峽，以及要求伊朗縮減核計畫。

不願具名的消息人士指出，伊朗提議將部分濃縮鈾稀釋，剩餘部分則轉移至第三國。1名巴基斯坦官員透露，巴基斯坦一直持續斡旋有關戰爭的談判，並已將德黑蘭的回應傳達給華府。

伊朗國營電視台報導，戰爭爆發以來未曾公開露面或發聲的最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）近日會見軍方作戰指揮部司令時表示，「針對繼續開展行動以及強力對抗敵人，下達果斷的新指令」，但是並未提供進一步細節。

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