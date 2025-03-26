藥物酒精加電子菸 女昏倒在摩鐵慘遭性侵

藥物酒精加電子菸，美女昏倒在摩鐵慘遭性侵。（情境照）

2025/03/26 06:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹杜姓男子與小美（化名）相約到摩鐵喝酒聊天，小美因稍早服用躁鬱症藥物，在藥物、酒精及電子菸交互作用下頭暈、發熱、無法言語及睜眼，失去力氣倒在地板上，此時杜男不是叫救護車，而是將她抱到床上性侵，新竹地院依乘機性交罪判刑。

法官調查，112年12月19日晚上11時許，杜男與小美相約至新竹市旅館飲酒聊天，並一同飲酒、施用電子菸（小美於飲酒前曾服用躁鬱症藥物），小美在藥物、酒精及電子菸交互作用下，逐漸感到頭暈、發熱、無法言語及睜眼，而後失去力氣倒在地板上。

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杜男見狀竟萌乘機性交犯意，利用小美不能抗拒情形，將她抱至床上，褪去全身衣物性侵得逞。

事後小美身體狀況恢復後，隨即到旅館櫃檯央請旅館人員協助報警處理，始循線查悉上情。

法官審酌杜男為滿足一己之私慾，竟利用被害女服用藥物、飲酒及施用電子菸後，陷入頭暈、發熱、無法言語及睜眼，而後失去力氣，致不能抗拒之時乘機性交，顯不尊重他人性自主決定權及身體控制權，所為造成小美身心不可抹滅之傷痛，影響人格發展及健全心理，亦破壞男女正常交往之常態及社會善良風氣，殊值譴責。

最後法官依乘機性交罪判刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應提供90小時義務勞務，及應依和解契約內容支付損害賠償，以及緩刑期間不得對小美實施身體或精神上不法侵害之行為。

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