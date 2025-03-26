遶境護轎變「大甲媽格鬥賽」 4志工加重判刑蹲苦窯

去年大甲媽祖遶境回鑾時，上演「大甲媽格鬥賽」，警方事後抓到4名年輕人，台中地院依加重妨害秩序罪判刑8月，不得易科罰金，應入獄蹲苦窯。（擷取自社會事新聞影音）

2025/03/26 07:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾時，於台中市大甲區爆發嚴重的鬥毆衝突，林姓男子等4名志工，與其他身分不詳的媽祖志工，在馬路肆意毆打一名身穿黑衣的男信徒，警方事後依民眾拍攝的鬥毆影片，抓到4名動手施暴的年輕人，台中地檢署起訴時強調，這4人不是只有單純打人，他們在馬路上施暴，足以造成公眾及交通往來危險，應加重量刑，台中地方法院也認同檢方見解，全部依加重妨害秩序罪判刑8月，如判決確定，4人皆不得易科罰金，得入獄蹲苦窯。

判決書指出，台中市林姓（20歲高中肄業，製茶工）、陳姓（23歲大學肄業、從事服務業）、謝姓與吳姓男子（二人皆23歲，分別是高中肄業與高中畢業，從事中古車行員工與服務業），4名年輕人於去年（2024年）4月14日晚間，一同到台中市大甲區的一處點心站，擔任大甲鎮瀾宮天上聖母遶境的志工，當天晚間8時許，媽祖神轎回鑾時，4人與多名真實身分不詳、身著粉色上衣的志工上前護轎，見一名真實姓名不詳、穿著黑衣的男信徒上前推擠，雙方於馬路上起口角，演變成「多打一」的鬥毆場面。

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民眾拍攝的鬥毆影片顯示，當時場面相當混亂，上述4人先徒手推黑衣信徒，身分不詳的志工，又持續推擠黑衣信徒，引爆混亂衝突，4人持續揮拳毆打黑衣信徒，另與身分不詳志工，包圍踢踹黑衣信徒，黑衣信徒倒地起身後，又與陳男相互拉扯，林男伺機腳踹黑衣信徒，眾人一陣叫囂亂打，被網友戲稱為「大甲媽格鬥盃」，警方事後依民眾上傳網路的影片，循線抓到4人，其餘鬥毆者與黑衣信徒身分不詳。

台中地檢署起訴指出，這群人在供公眾通行、車輛往來的馬路上鬥毆，當時又因大甲媽祖遶境活動，道路上聚集大量信徒民眾，4人與多名真實身分不詳的志工，對黑衣信徒施暴之舉，恐波及蔓延到周邊，影響危害其他人，此「外溢作用」產生危害公眾安寧、社會安全，也使公眾恐懼不安的後果，依「在公共場所聚集三人以上下手實施強暴致生公眾及交通往來危險罪」（加重妨害秩序罪）起訴4人。

台中地方法院也認為，這4人於大甲媽祖神轎遶境時，在人員及車輛往來頻繁，不易迴避的馬路要道，對黑衣信徒施暴，且下手不輕，稍有差池，即可能波及其他在場民眾，對公眾及交通往來已有顯著的危險，嚴重危害公共安寧秩序，有必要加重其刑，妨害秩序罪的首謀及下手實施者，可處6月至5年以下有期徒刑，加重量刑二分之一，則是9月至7年6月徒刑，但考量4人都坦承犯行，全部判處徒刑8月，得入獄執行，可上訴。

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