誆稱AI操作外匯投資吸金逾10億 幕後主嫌高振雄聲押

檢察官訊後，依違反銀行法等罪，諭知姜男等人10萬到50萬元交保，主嫌高振雄聲押。（記者吳昇儒攝）

2025/03/26 06:44

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕男子高振雄於2021年至2022年間找來姜俊宇及陳姓夫婦，創立微資有限公司，推出VIG投資方案以「AI」作號召，開辦投資說明會，吸引被害人投資，吸金逾１０億元。檢調昨（25）日發動搜索約談，並於今凌晨將幕後主嫌高振雄及重要幹部共6人移送北檢。檢察官訊後，依違反銀行法等罪，諭知姜男等人10萬到50萬元交保，主嫌高振雄聲押。

檢調查出，高男為該吸金案的實質負責人，找姜男擔任二把手，再由他邀請陳宥霖、黃麗蘭夫妻2人，一起進行吸金投資，由陳男出面擔任微資有限公司負責人。

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夫妻2人不定期對外召開說明會，以最夯的AI操作外匯投資、每月保證獲利4%至6%作為噱頭，吸引被害人投資，吸金逾10億元。投資人於2022年開始收不到利息後，索討無門方知上當被騙，被害人超過10人，目前仍在清查中。

據悉，高男對外自稱是香港先鋒國際投資集團在台灣地區的最高負責人，但該公司經調查後，確認是一家無牌公司，且被香港證券及期貨事務監察委員會列入警示名單。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官郭盈君昨日指揮台北市調查處調查官持法院核發的搜索票，前往微資公司及高男等人住所，共7處地點執行搜索，並以被告身分約談高振雄、姜俊宇及公司登記負責人陳宥霖及其妻子黃麗蘭與公司2名業務劉鎮育、許忠峻6人到案。檢察官訊後，依涉犯銀行法諭知姜男等人10至50萬元不等交保，主嫌高振雄聲押。

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