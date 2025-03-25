急診病患想快一點出院 拉下口罩朝護理師吐口水：「卡緊咧啦」

萬姓男子急診完想快一點出院，竟大鬧護理站被判刑。（資料照）

2025/03/25 13:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕萬姓男子因病到大同醫院急診，他因不滿急診護理師太忙不理他，讓他出院時間延遲，竟跑去護理站大鬧駡髒話，還拉下口罩朝護理師吐口水，護理師報警處理，法官依違反醫療法判他徒刑2月，得易科罰金，萬男不服認為他當時生病意識不清，上訴二審仍被法官駁回。

判決指出，2023年12月24日凌晨6點多，萬姓男子身體不適到大同醫院掛急診，診療完後醫生告知他可出院返家休息，但萬男手臂上還掛著留置針，他跑到護理站要求拔針，並希望護理師動作快一點讓他早點出院，但護理師正在忙著照顧其他急診病患，沒有第一時間處理萬男的需求，竟惹來萬男不爽。

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萬男先是拉下口罩，朝護理師吐口水，再破口大駡「你娘咧」、「啥小啦」、「幹」，護理師耐心解釋，但萬男不聽，情緒失控直駡「我不舒服了、快一點、痛啦、我要繳費、我要批價、資料都給我啦、一次講完」，護理師無奈報警。

高雄地方法院簡易庭審理時，法官認為他未能控制自己情緒，對醫事人員以穢語公然辱罵、吐口水，不但貶損護理師人格及社會評價，且妨害醫療業務執行，並對於其他就醫病人及家屬權益與安全，產生不良影響，因此依違反醫療法判刑2月，得易科罰金；萬男不服上訴，認為自己當時生病意識不清，不知道發生何事，但二審法官勘驗現場畫面，發現萬男是在有自主意識下對護理師做出不理性的行為，因此駁回上訴，全案定讞。

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