命小弟性侵失學少女逼下海「黥刑」刺婊子 「霸道總裁」夫妻二審仍重判

中市警方查通緝犯時，意外發現小芳被囚禁凌虐，腿部遍布被BB彈打傷的傷痕。（中檢提供）

2025/03/25 13:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕自稱「霸道總裁」的男子黃川龍，與妻子楊佩蓉、小弟共8人，2023年持鎮暴槍脅迫一名失學女子簽本票，威逼坐檯陪酒與性交易，還用火燒烤針頭，沾辣椒醬在女子大腿刺「婊子」、「鬼」，宛如「現代黥刑」；黃男甚至教唆小弟輪流性侵抵債，被害人淪性奴身心重創，台中地院一審重判這對夫妻各15年、10年6月徒刑，高等法院台中分院二審今天判決，仍判處各15年、10年6月徒刑。

這項驚動社會的刑案是台中市警局第三分局，2023年4月追緝通緝犯時，意外在一處套房內見全身傷痕累累的18歲女子小芳（化名）在哭泣，趕緊將小芳送醫療傷，並報請中檢檢察官張富鈞，指揮調查局台中市調查處與三分局拘捕犯嫌8人（涉案2名少年，由少年法庭審理）。

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檢方偵查顯示，37歲黃川龍與41歲楊佩蓉夫妻，從事酒店傳播小姐經紀、工地粗工仲介，黃男於2022年底以介紹工作為餌，騙失學而安置在收容機構的被害女子小芳，逃出收容機構投靠他們。

偵查顯示，2023年1月間，黃川龍夫妻逼小芳簽下30萬元本票後，威脅她如果逃離，會持本票向法院提告，之後帶她到建築工地打工，負責清潔與拆螺絲，又帶至酒店陪酒，歷時約一個月，所得全被黃男據為己有，但黃男等人卻認為小芳賺得太少，指示小弟載她到汽車旅館性交易，每次收費5000元不等，「肉金」由小弟轉交黃男夫妻。

小芳賺錢供養這些人，還飽受黃男夫妻與其手下凌虐；包括認為小芳私吞客人給的1萬5000元小費，指示小弟毆打小芳，並火烤針頭沾辣椒醬、米酒與鹽巴，在大腿刺「婊子」、「鬼」，以及用BB槍掃射手腳、腳踩傷口等，小芳被囚禁期間，多次遭毆打、提水桶下跪，還被輪流性侵害，黃男則在旁觀看錄影。

一審審理時，黃男坦承犯行，其妻楊女也坦承部分犯行，但否認強暴脅迫、恐嚇、拘禁等手段逼小芳賺錢，也否認逼小芳賣淫，法官不採信，依傷害罪判處黃男與妻子楊女，各5月、4月徒刑徒刑，可易科罰金，另依意圖營利，以強暴等違反本人意願之方法，使男女與他人為性交或猥褻之行為罪，各判處徒刑11年6月、10年6月。

另外，黃男另依共同犯強制性交並對被害人為照相、錄影罪判刑9年，黃男不得易科罰金部分，應執行15年，小弟則判8年2月不等徒刑，全案上訴二審，高等法院台中分院雖撤銷一審部分判決，但仍重判夫妻二人各15年、10年6月徒刑，可上訴三審。

二審今天仍重判自稱是「霸道總裁」的黃川龍15年徒刑，其妻則判刑10年6月。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

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