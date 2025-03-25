萬金石馬拉松萬名跑者參與 文二警掛防詐布條狂跑10公里

台北市警局文山二分局員警周洛安，參加馬組賽事，以1小時9秒的成績完成10公里路程。（記者鄭景議翻攝）

2025/03/25 14:19

〔記者鄭景議／台北報導〕金標賽事「2025新北市萬金石馬拉松」日前圓滿落幕，超過萬名國內、外跑者齊聚北海岸，風雨無阻、熱情參與，其中台北市警局文山二分局警務員周洛安，參加馬組賽事，以1小時9秒的成績完成10公里路程，還為了犯罪預防宣導，將自製的「防詐165」號碼布掛在身上，也讓現場跑者及賽道旁的攝影師直呼「太狂啦！」

周洛安警務員為文山二分局犯罪預防宣導承辦人，他把用心自製、顯眼又吸睛的「防詐165」號碼布別在身上，笑稱「跑得快、慢不重要，重點是要讓所有跑者都看到防詐165的字樣！」

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文山第二分局表示，分局向來積極參與各項體育賽事，並結合活動進行警政宣導；適逢「2025雙北世界壯年運動會」將於5月登場，分局內也有10位同仁分別報名羽球、馬拉松及射擊等各項賽事；3月份則由犯防宣導承辦人率先參與萬金石馬拉松，與本次活動口號「挑戰世壯運，先跑萬金石」相互輝映。

文山第二分局說，「2025雙北世界壯年運動會」是眾所矚目的世界級競賽，分局也鼓勵所屬同仁積極參與、強身健體，擁有健康的體魄才能持續為轄區的治安、交通把關。而警方積極參與各種體育賽事及活動，利用各式場合及機會向我國民眾進行犯罪預防、識詐宣導。

周洛安為了犯罪預防宣導，將自製的「防詐165」號碼布掛在身上。（記者鄭景議翻攝）

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