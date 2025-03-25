為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    萬金石馬拉松萬名跑者參與 文二警掛防詐布條狂跑10公里

    台北市警局文山二分局員警周洛安，參加馬組賽事，以1小時9秒的成績完成10公里路程。（記者鄭景議翻攝）

    台北市警局文山二分局員警周洛安，參加馬組賽事，以1小時9秒的成績完成10公里路程。（記者鄭景議翻攝）

    2025/03/25 14:19

    〔記者鄭景議／台北報導〕金標賽事「2025新北市萬金石馬拉松」日前圓滿落幕，超過萬名國內、外跑者齊聚北海岸，風雨無阻、熱情參與，其中台北市警局文山二分局警務員周洛安，參加馬組賽事，以1小時9秒的成績完成10公里路程，還為了犯罪預防宣導，將自製的「防詐165」號碼布掛在身上，也讓現場跑者及賽道旁的攝影師直呼「太狂啦！」

    周洛安警務員為文山二分局犯罪預防宣導承辦人，他把用心自製、顯眼又吸睛的「防詐165」號碼布別在身上，笑稱「跑得快、慢不重要，重點是要讓所有跑者都看到防詐165的字樣！」

    文山第二分局表示，分局向來積極參與各項體育賽事，並結合活動進行警政宣導；適逢「2025雙北世界壯年運動會」將於5月登場，分局內也有10位同仁分別報名羽球、馬拉松及射擊等各項賽事；3月份則由犯防宣導承辦人率先參與萬金石馬拉松，與本次活動口號「挑戰世壯運，先跑萬金石」相互輝映。

    文山第二分局說，「2025雙北世界壯年運動會」是眾所矚目的世界級競賽，分局也鼓勵所屬同仁積極參與、強身健體，擁有健康的體魄才能持續為轄區的治安、交通把關。而警方積極參與各種體育賽事及活動，利用各式場合及機會向我國民眾進行犯罪預防、識詐宣導。

    周洛安為了犯罪預防宣導，將自製的「防詐165」號碼布掛在身上。（記者鄭景議翻攝）

    周洛安為了犯罪預防宣導，將自製的「防詐165」號碼布掛在身上。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播