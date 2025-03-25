警「心」事有人知 南港辦事處暖心提供心律篩檢

台北市警察之友會南港辦事處主任秦偉隆為體恤南港分局同仁，昨日邀心臟內科醫師前往分局，為45歲以上員警貼置7天一次性的貼片，進行心律不整追蹤篩檢。 （記者鄭景議翻攝）

2025/03/25 13:53

〔記者鄭景議／台北報導〕警察人員工作性質特殊，具有危險性、辛勞性及緊急性，且需24小時日夜輪替服勤，生理時鐘受不規則工作干擾，易產生心血管疾病，台北市警察之友會南港辦事處主任秦偉隆為體恤南港分局同仁，昨日邀心臟內科醫師前往分局，為45歲以上員警貼置7天一次性的貼片，進行心律不整追蹤篩檢。

據了解，心房顫動是常見的心律不整之一，當心房以不規則且快速的方式跳動時，血源可能在心房内滞留並形成血栓，栓脫落可能會經由血流進入腦部，導致缺血性中風。

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警友會南港辦事處表示，為45歲以上同仁貼置7天一次性的貼片，為同仁進行心律不整追蹤篩檢，可以達到降低警察同仁心房顫動發生機率，減少缺血性中風。藉由長時間的心律追蹤可有效早期發現心律不整，降低中風的風險，也能讓醫師及時提供適合的治療。

南港分局分局長周哲民則特別感謝南港辦事處，提供溫馨的心律篩檢活動，照顧員警身體健康，作為警察同仁後盾，同時也慰勉同仁持續努力維護好轄區治安、交通。

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