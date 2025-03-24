逛北市東區遭「捷運小甜甜」攻擊 大安警分局：已聯繫被害民眾報案

被網友戲稱「捷運小甜甜」的婦人，前年不滿特斯拉停在紅線上，便丟擲手機砸車。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/24 16:09

〔記者陸運鋒／台北報導〕有民眾昨天在台北市東區逛街時，突然遭到一名婦人攻擊、吐口水，雖然沒有受傷，但被吐到口水，於是在社群提醒網友若看到此人請遠離；對此，大安警分局證實，該名婦人是有「捷運小甜甜」封號的女子，雖此案未獲報，但為維護社會安全將主動偵查，已聯繫被害民眾完成報案程序。

據了解，該名60歲婦人因穿著打扮奇特，且頭上時常綁著2根辮子，因此被網友戲稱「捷運小甜甜」。

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而網友昨在社群Threads貼文指出，在捷運忠孝敦化站3號出口從明耀百貨出來時，莫名被一名婦人攻擊，對方有惡意踢人、吐口水等行為，所幸當時反應快才沒被踢到，但被噴到口水超沒衛生，提醒民眾看見時請遠離她，並貼出該名婦人照片。

網友紛紛回應「她是板南線常客，常常在捷運上招惹別人」、我在信義威秀被她攻擊過脖子，當下有報警請她道歉，此人已經是慣犯」、「她之前還衝過來踢我 我瘀青三個月」、「不要跟她對到眼，她會罵人」、「我在市政府捷運站看過他！聽到他在大吼大叫，然後裝扮很特別」。

大安警分局調查，該名前年8月5日在敦化南路一段236巷，因不滿特斯拉臨停紅線替小朋友換尿布，便丟擲手機砸車，造成車輛右後車燈破損、後保桿刮傷，警方獲報趕抵後，將婦人依毀損罪嫌送辦。

此外，該婦人在去年5月6日中午，從到捷運忠孝新生站搭往忠孝復興站途中，於車廂內揮打一名女子背部，而女子事後提出傷害告訴，警方已掌握婦人身分通知到案。

大安警分局今指出，有關捷運忠孝敦化站外，民眾遭不詳女子攻擊，為維護社會安全，遂主動偵查，目前已掌握犯嫌身份，並主動聯繫被害民眾完成報案程序，目前尚未獲得回覆。

警方呼籲，民眾遇有攻擊案件，應先向旁人大聲呼救，並立即撥打110報案，本分局亦將加強巡邏，防制轄內各類不法犯罪，以維治安平穩。

捷運小甜甜去年從到捷運忠孝新生站搭往忠孝復興站途中，於車廂內揮打一名女子背部，而女子事後提出傷害告訴 。（記者陸運鋒翻攝）

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