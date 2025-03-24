新北2屁孩「疊羅漢」騎車 離譜畫面曝光

2國中生疊羅漢騎車被網友拍下發上社群媒體，網友譏「耍猴戲」。（記者徐聖倫翻攝）

2025/03/24 16:27

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城區2名未成年少年，昨傍晚採用「疊羅漢」的方式騎乘微型電動二輪車，路人見狀拍下發上社群網站，直呼這這兩個屁孩根本就是馬戲團。警方依據影片找到2人身分，依違反道路交通管理處罰條例開出6張罰單，2少年父母將要繳交5700元罰鍰。

據了解，這2名少年為國中生，昨下午騎乘家長的微型電動二輪車出門，2人因為好玩，竟1人騎車、另1人跨坐在騎士肩上呈疊羅漢姿態，雙雙未戴安全帽，在金城路三段危險駕駛。路人見狀大為傻眼，將2人的危險駕駛模樣拍下，發上社群網路。

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影片一出讓有網友譏諷2名少年的舉動是「耍猴戲」，也有網友笑稱可以加入馬戲團了。警方表示，本起案件已依照車牌找到2名少年，影片違規包含未戴安全帽、乘載人數不符規定、危險駕車、夜間未開啟燈光、轉彎未打方向燈、在人行道行駛等，警方將依開出共6張罰單，計5700元。

土城警分局嚴正警告，危險駕駛不僅危及自身與他人安全，更可能釀成無法挽回的悲劇。警方對此行為絕不寬貸，將持續加強執法取締，確保道路安全無虞。

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