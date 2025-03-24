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    拿3000元求支持連任 雲林口湖農會1會員代表賄選遭訴

    口湖鄉農會王姓會員代表為連任，向會員行賄。雲林地檢署將他依違反農會法提起公訴。（雲林地檢署提供）

    口湖鄉農會王姓會員代表為連任，向會員行賄。雲林地檢署將他依違反農會法提起公訴。（雲林地檢署提供）

    2025/03/24 16:33

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉農會傳出賄選事件，78歲王姓會員代表候選人，為尋求連任，2月時以3000元現金向蔡姓會員行賄請求支持，雲林地方檢察署進行偵辦，3月執行搜索，王男坦承犯行，檢方21日偵查終結提起公訴。

    檢方查出，王男為口湖鄉農會崙東村農事小組農會會員代表，為取得順利連任，2月13日上午11點多，騎機車到蔡姓小組會員住處，從口袋裡掏出3000元現金，要求他在2月15日會員選舉代表時投票給他。當下蔡男拒絕收受，但允諾會投票支持。

    雲林縣調查站接獲情資通報給地檢署，由檢察官顏鸝靚與北港警分局、雲林縣調查站組成專案小組共同偵辦，3月3日持搜索票前往王男住處搜索，王、蔡和其餘7名崙東農事小組會員到案說明。王男當場坦承行求財物，但蔡婉拒收受，其餘則未承認有收賄情事。

    地檢署表示，3月21日偵查終結，將王男依農會法提起公訴，檢方強調調，基層農、漁會選舉雖已接近尾聲，但查察賄選無時限，只要接獲情資，本於有聞必查、有據必辦的精神，必定依法偵辦。

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