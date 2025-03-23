「羅敷有夫」成語暗指同事偷人 國文老師判拘50日+賠10萬

台中莊姓女老師發電郵暗指同校林姓老師「偷人」，台中地院判決應賠償10萬精神慰撫金。（記者陳建志攝）

2025/03/23 17:44

〔記者陳建志／台中報導〕台中市某學校莊姓國文老師和林姓老師有紛爭，以電郵寄到學校電子信箱，寄給全校303位教職員，寫上「偷人」、「羅敷有夫、使君為婦」等成語指控，林女不滿提告，刑事部分依誹謗罪判她拘役50日，林女附帶請求民事賠償精神慰撫金60萬，台中地院判賠10萬元，可上訴。

台中地院判決指出，莊姓國文老師去年4月12日以電子信箱將寫上「林老師的道德尺度也是令人瞠目結舌了呵呵，今天是愚人節嗎？」、「林老師都完全不會做『偷人』什麼的事吧？」、「什麼羅敷有夫、使君有婦的公然放閃，嘖嘖！真的很敢」的電子郵件，寄到全校303位教職員使用的電子信箱，遭暗指的林姓女老師氣炸提出妨害名譽告訴。

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莊女在審理時，坦承將此封電子郵件寄到學校教職員使用的電子信箱，但矢口否認有何散布文字誹謗犯行，辯稱是林姓同事先提到她偷電，只是在回覆林「偷」這個字，為了對比林女說她偷電的荒謬性，甚至辯稱「偷人事件」指的是王必勝部長。

法官指出，「羅敷有夫」、「使君有婦」均為具有典故緣由的成語，「羅敷有夫」現今意指婦女已婚，「使君有婦」用以比喻男子已娶，「偷人」的釋義則是婦人與人通姦，文字中提及的偷人，加上兩句成語，已有指責林女對婚姻不忠的行為，不但對林女的社會評價有所妨害，且貶抑其人格、聲譽，依散布文字誹謗罪，判處50日拘役，可上訴。

林女附帶請求民事賠償，求償精神慰撫金60萬元，莊女認為太高，應以2萬元為適當，台中地院法官審理後認為，莊女貶損林女的人格尊嚴及社會地位，造成林女名譽權受損，所受傷害非輕，其身體及精神受有相當痛苦，審酌雙方的身分地位、經濟能力、加害程度與林女所受侵害及精神上痛苦程度，判決精神慰撫金以10萬元為適當，可上訴。

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