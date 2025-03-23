認涉罪刑不高 李文娟、端木正不服科技監控提抗告 高院駁回

李文娟、端木正（見圖）自認涉犯罪刑度不高，無逃亡之虞，提起抗告，請台灣高等法院撤銷原裁定，遭高院駁回。（資料照）

2025/03/23 16:24

〔記者吳昇儒／台北報導〕李文娟、端木正因涉及前民眾黨主席柯文哲政治獻金案，台北地方法院2月間裁定兩人須以手機科技設備監控8個月。李、端木二人自認涉犯罪刑度不高，無逃亡之虞，提起抗告，請台灣高等法院撤銷原裁定。高院認為，兩人均具逃往海外生活經濟能力，且僅以手機的拍照功能進行定期線上報到，受影響輕微，因此裁定駁回抗告確定。

木可公司董事長李文娟、會計師端木正，因涉及柯文哲政治獻金案，台北地檢署去年底分別涉犯公益侵占、違反商業會計法及偽造文書等罪起訴2人，該案現由台北地方法院審理當中。

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檢方在偵查期間，諭令李文娟、端木正各以150萬元、100萬元交保，均限制出境、出海，另於去年8月15日起至今年2月14日時，接受以個案手機定期報到的科技設備監控後，予以免羈押；北院於期限屆滿前，裁定2人繼續科技設備監控8個月。

李文娟主張，她所涉犯的罪行刑度並不高，並無前科紀錄，有緩刑宣告的高度可能，沒棄保潛逃必要，也以150萬元具保，並被裁定限制出境、出海等強制處分，已杜絕逃往境外的可能性，沒有施以科技監控必要，原裁定有違比例原則，故提起抗告，請法官撤銷原裁定。

端木正也表示，自己所涉屬於3年以下罪責，並非重罪，過去30餘年都在台灣工作，已繳付100萬元具保，足為替代羈押處分；且家中有年邁母親需要照顧，子女也都在台灣，不可能放棄事業與家人逃亡海外，因原裁定未加詳查，才認為有延長設備監控必要，應該有違誤，請撤銷原裁定。

台灣高等法院裁定指出，依起訴書及卷內事證可知，李文娟涉公益侵占政治獻金而高達6234萬餘元，而端木正為會計師，涉嫌明知柯文哲競選總部就政治獻金申報有諸多登載錯誤、收支不平衡等情事，仍將不實事項填載於查核報告書、虛造支出登載於監察院線上申報系統，涉嫌犯罪情節均非輕微。且兩人具有海外生活經濟能力，我國四面環海，恐增偷渡出海潛逃危險。

而「個案手機定期報到」科技設備監控對被告2人生活影響輕微，無其他替代措施，確實有命兩人繼續接受科技設備監控處分必要。原裁定目的與手段間衡量與法律規定無違，也無明顯悖於比例原則或平等原則等情事，核屬原審關於羈押替代處分酌定職權之合法行使，即無違法可言。2人抗告意旨原裁定不當，為無理由，應予駁回。

李文娟（見圖）、端木正自認涉犯罪刑度不高，無逃亡之虞，提起抗告，請台灣高等法院撤銷原裁定，遭高院駁回。（資料照）

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