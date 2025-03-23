玉山男女山友墜谷濺血遭雪埋 玉管處：別被好天氣騙了

玉山有男女山友墜落380公尺深谷遭雪埋，玉管處提醒，山區積雪結成硬冰相當濕滑，山友切勿被好天氣騙了，務必審視步道環境，做好風險評估，以維登山安全。（圖由玉管處提供）

2025/03/23 10:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山主峰昨在往北峰的風口路段，有男女山友失足墜落，搜救人員沿著山友墜谷受傷留下的血跡搜尋，發現在380公尺深的山谷遭雪埋，今早7點半再度前往墜落點救援；玉山國家公園管理處表示，高山積雪白天融化，入夜凌晨又會結成硬冰，導致步道非常濕滑，山友切勿被近日的好天氣騙了，應評估風險，避免登頂，以維登山安全。

玉管處表示，男女山友年約20多歲，3月21日入山，預計23日下山，昨攀登玉山主峰在往北峰的風口路段墜谷，有其他山友經過時看見現場遺留登山杖，但卻不見人，往深谷方向的地面，還有滾落受傷留下的血跡，趕緊通報救援。

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昨玉管處人員與空勤直升機沿著山友摔落路徑搜索，傍晚陸續在380公尺深的山谷找到2人身影，其中有山友的部分身體還被雪覆蓋。

玉管處說，今早派員與南投消防人員繼續往墜落點搜救，預計以架繩方式下切，盼能儘快接觸山友以利吊掛，並呼籲，山區積雪白天融化，經過夜間低溫，清晨又會結冰，目前高山步道已結成硬冰，穿上冰爪也不好行走，即便近日天氣轉晴，山友也別被好天氣騙了，應審視步道環境與自身技術，做好風險評估，切勿貿然登頂。

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