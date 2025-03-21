男子假網拍賣張惠妹門票 還用交友APP戀愛詐騙刷卡住飯店躲警察

犯嫌以演唱會門票原價轉讓的形式，引誘被害人上鉤，並要求被害人先行匯款。（記者鄭景議翻攝）

2025/03/21 16:22

〔記者鄭景議／台北報導〕28歲廖姓男子不但涉嫌用假帳號在Facebook社團假網拍知名歌星如阿妹的演唱會門票，造成22人受害，總財損24萬餘元，還活躍於同性交友APP，進行愛情詐騙，誘騙被害者幫他刷高價3C產品等，使用被害者帳戶當詐欺收款帳戶，甚至要被害者幫他刷卡讓他躲在飯店，刑事局偵查第九大隊警方進行全台假網拍掃蕩時逮捕廖男，依法送辦。

警方指出，在警政署打詐儀錶板顯示前5名詐騙手法中，「網路購物詐騙」件數居高不下，偵查第九大隊彙整多筆假網拍詐欺案件後全力掃蕩，結合全台各地警力共組專案小組，在台中市、桃園市、新北市等地，於去年12月至今年2月間陸續偵破4起網拍詐欺案件，查獲犯嫌5人，統計被害人數99人、財損金額逾新台幣116萬元。

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其中23歲的劉姓犯嫌，在Facebook社團刊登出售張惠妹、劉德華、周杰倫、 五月天、aespa、stray kids等國內外知名歌星及音樂團體演唱會門票，他以演唱會門票原價轉讓的形式，引誘被害人上鉤，並要求被害人先行匯款，在被害人匯款後就人間蒸發不讀不回，共詐騙29名被害人，造成財損50萬餘元，是4起案件最多。

廖男則是除了以同樣手法進行演唱會詐騙，還同時在交友APP上尋找「金主」，以戀愛話術誘使對方刷信用卡代訂高級飯店、購買高價3C產品等，並使用「金主」的金融帳戶當作詐欺收款帳戶，廖男因涉嫌多項詐欺及偽造文書被台中地檢署發布通緝後，為了躲避查緝還躲在「金主」幫他刷卡的飯店內，共計詐騙22名被害人，造成財損24萬餘元。

刑事局警方也呼籲，網路交易請循合法第三方平台，才有保證，若要在社群平台與陌生網友交易，建議以面交方式、切勿先行匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

犯嫌以演唱會門票原價轉讓的形式，引誘被害人上鉤，並要求被害人先行匯款。（記者鄭景議翻攝）

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