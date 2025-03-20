「螃蟹夾」掉落害騎士摔死 拖吊車司機賠家屬獲原諒緩刑2年

邱姓拖吊車駕駛未察拖吊車托臂上的吊車托架（螃蟹夾）掉落路面，致騎士閃避不及摔死，依過失致死罪判邱4月徒刑。螃蟹夾示意圖。（記者林嘉東翻攝）

2025/03/20 23:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕邱姓拖吊車駕駛未察拖吊車托臂上的吊車托架（螃蟹夾）掉落路面，駛離1個多小時後，行經機車騎士閃避不及摔車，送醫不治。基隆地院審理認為，邱男疏未將車輛設備安裝穩妥，造成車禍事故，致騎士撞上死亡，依過失致死罪判邱男4月徒刑，但法官考量邱已賠償被害人家屬，獲得家屬原諒，給予緩刑2年機會。

判決指出，邱男去年7月2日晚間駕駛拖吊車，拖吊車托臂上扣有螃蟹夾，未安裝穩妥，晚間7點1分，沿新北市平溪區往雙溪方向行駛，螃蟹夾在台2丙線10公里處鬆脫掉落。

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被害機車騎士晚間8點25分行經閃避不及，連人帶車摔倒，送醫急救，晚間10點因顱骨骨折併顱內出血死亡。新北市瑞芳警方循線追查找到螃蟹夾所屬車輛，將邱姓駕駛送辦。檢方調查後將邱男依過失致死罪嫌起訴。

法官審理後認為，邱男疏失未將拖吊車設備安裝穩妥，致螃蟹夾掉落路面，致車禍發生及被害機車騎士死亡，法官考量邱男已與被害人家屬達成調解，賠償被害人家屬，獲得被害人家屬原諒，依過失致死罪判邱男4月徒刑，易科12萬元罰金。緩刑2年。

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