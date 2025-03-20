雲警成立AI巡防指揮中心 整合路口監控、警用無人機等系統

雲林縣警察局預計在今年底前成立「AI巡防指揮中心」，整合路口監控、犯罪情資、AI巡防、即時告警、警用無人機等系統，提升員警的科技偵防能力，讓不法行為無所遁形。（記者黃淑莉攝）

2025/03/20 16:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應智慧科技時代，雲林縣警察局預計在今年底前成立「AI巡防指揮中心」，整合路口監控、犯罪情資、AI巡防、即時告警、警用無人機等系統，提升員警的科技偵防能力，讓不法行為無所遁形。

因應虎尾高鐵特定區人口增加，智慧科技時代，雲林縣警察局在虎尾高鐵特定區籌建數位科技警政大樓暨高鐵派出所，預計整合資訊、科技偵查、鑑識、勤務、民防管制等單位進駐科技警政大樓。

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雲林縣警察局長李建民指出，科技警政大樓現仍在籌建中，將先建置AI巡防指揮中心，該中心整合路口監控系統、犯罪情資資料庫、警用無人機、M-Police即時影音傳輸、交通科技執法系統、AI巡防系統及智慧AI即時告警系統，並與警政署資訊應用系統串聯，可全方位提位警察單位的科技偵防能力與執法效率。

李建民進一步說，例如當大型車輛載運廢土進入雲林縣境內，或深夜駛入禁行路段，透過AI辨識技術，統合監視器與資料庫，可自動辨別可疑車輛與人員動態，並即時通知轄區派出所員警迅速攔查，另該系統也能應用在刑事偵辦，透過黑名單訂閱功能，偵查人員第一時間掌握疑車輛進出紀錄，提升破案效率。

另遇有大型活動、節慶或連假，AI巡防指揮中心也能即時提供交通數據，協助轄區掌握現況，精準調度警力疏導。

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