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    標榜「超商服務不打烊」 台中「宇智波一族」販毒小蜜蜂羈押起訴

    警方在暱稱「宇智波一族」的林男身上與車內，查扣毒品一批。（警方提供）

    警方在暱稱「宇智波一族」的林男身上與車內，查扣毒品一批。（警方提供）

    2025/03/20 09:47

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局刑事警察大隊今天（20日）公布一起販毒案，宣示對毒品零容忍的決心，中市警局刑大偵二隊去年4月查獲一名男子持有毒品，向上溯源發現22歲之林姓男子涉有重嫌，報請台中地檢署指揮，發現林男標榜「超商不打烊」，宣稱服務到位，都選定超商當毒品交易地點，他的代號是動漫《火影忍者》中的「宇智波一族」，警方去年底埋伏超商將他當場逮捕，查扣毒品一批，台中地檢署依毒品危害防制條例的販毒罪起訴。

    中市警局刑大偵二隊調查，林男住於中市太平區，平常以販毒為生，打出「超商不打烊」的招牌，號稱服務到位，滿足顧客需求，且都選定各大超商作為毒品交易地點，且他以手機螢幕背景主題，是動漫《火影忍者》，他也以「宇智波一族」當販毒代號（暱稱），用意是象徵忍術的熟練程度，可以規避警方查緝，與林男毒品交易者，手機螢幕均要顯示「宇智波」，才能順利完成交易。

    警方於蒐證完備後，趁林男到超商販毒時，埋伏現場拘捕，當場查獲第三級毒品愷他命19包，毛重48公克、毒品咖啡包60包，毛重214公克、電子磅秤1台與贓款3500元等贓證物，台中地檢署聲請羈押獲准，並進一步依違反毒品危害防制條例罪提起公訴。

    台中市警局刑大強調，此掃蕩販毒行動，彰顯警方打擊毒品犯罪的堅定立場，警方對毒品犯罪「零容忍」，呼籲民眾遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品。

    警方埋伏超商內，拘提暱稱「宇智波一族」的林男（圖中）。（警方提供）

    警方埋伏超商內，拘提暱稱「宇智波一族」的林男（圖中）。（警方提供）

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