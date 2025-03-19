屏東民眾去年檢舉交通違規減逾2萬件 十大檢舉熱點曝光

屏東檢舉交通違規少了2萬多件。（屏東縣警局提供）

2025/03/19 13:16

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局統計去年（113）民眾檢舉交通違規案件共計7萬9361件，較前年（112）同期的10萬2024件減少2萬2663件，降幅達22%，經審核屬實開罰的案件數有5萬1856件，民眾檢舉違規以「未依規定使用燈光」、「闖紅燈」、「不依標誌、標線及號誌指示行駛」、「轉彎未依規定」及「違規臨時停車」為前五大項目。

縣警局指出，檢舉案件地點集中於屏東市、萬丹鄉、潮州鎮、台1線沿線及東港鎮等區域；而前十大違規熱點路段則分別為屏東縣台1線、屏東市建國路段、廣東路段、復興路段、和生路段、民生路段，東港鎮中正路段、萬丹鄉萬丹路段、恆春鎮恆南路段及屏東市勝利路段。

請繼續往下閱讀...

自113年法規修正後，針對違規（臨時）停車之檢舉範圍已明確限縮，若發現違規停車情形，民眾可直接撥打110，由轄區警力即時派員處理。此外，有關違規記點之規定，現行制度僅針對員警當場攔查並確認駕駛人身分者納入記點範圍，民眾檢舉、科技執法與逕行舉發案件則不再記點。

民眾檢舉交通違規的案件明顯減少了。（屏東縣警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法