弟攬工程、兄核款 南投信義公所秘書認貪污輕判免入獄

南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍與胞弟觸犯貪污罪，坦承犯行且繳交犯罪所得，台中地院輕判並宣告緩刑，免除入獄之災。（資料照）

2025/03/13 17:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍與胞弟胡錦斌，共同經營「力川土木包工業」，弟弟到信義公所承攬工程，哥哥蓋章批准「自己人」的工程請款，近5年承攬278件、金額達3170萬餘元，兄弟被羈押後認罪，繳回不法獲利285萬餘元，檢方依貪污治罪條例起訴二人，台中地方法院判處胡錦龍2年徒刑，緩刑5年，條件是支付公庫20萬元，提供240小時義務勞務，胡錦斌判刑1年10月，緩刑5年，條件是提供160小時義務勞務，可上訴。

中檢起訴指出，胡錦龍於2018年12月起擔任信義鄉公所秘書，但他早於2015年就出資，與胞弟胡錦斌一起擔任力川土木包工業的實際經營者，胡錦龍出任鄉公所秘書後，仍實際掌管該公司，另一方面，又負責審核或代替鄉長授權決行小額採購，違反利益衝突迴避原則。

請繼續往下閱讀...

偵查顯示，力川公司近5年共得標承攬道路、排水改善工程等278件、總金額3170萬餘元小型採購工程，由胡錦斌施工、請領工程款，胡錦龍則蓋章准予撥款，公所出納開支票交胡錦斌兌現後，部分工程款轉入胡錦龍帳戶。

中檢依貪污罪對主管事務圖利罪嫌起訴二人，但考量胡錦龍已繳回犯罪所得285萬餘元，胡錦斌也坦承犯行，另外，同條例規定不法利益低於5萬元者可減輕其刑，這對兄弟每一採購案的獲利低於5萬，故建請法院減刑或從輕量刑。

台中地方法院認為，2人觸犯貪污治罪條例，於偵查中自白，自動繳交犯罪所得，可減輕其刑，另外，2人觸犯本刑5年以上之罪，縱使減刑1次，最低刑度也是2年6月，有情輕法重現象，援用刑法第59條，「犯罪之情狀顯可憫恕」再減刑，胡錦龍依貪污治罪條例的公務員共同犯對主管事務圖利罪，共278罪，每罪判處1年4月、1年5月不等徒刑，褫奪公權5年，執行刑2年，胡錦斌依同條例的非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪，278罪，每罪判處1年不等徒刑，褫奪公權2年，執行刑1年10月，兩人均緩刑5年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法