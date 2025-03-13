宜蘭女檢察官「吃考丙」 興訟抗罰更一審逆轉敗

北高行更一審改判女檢敗訴。（資料照）

2025/03/13 18:00

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭地檢署女檢察官劉憲英6年前的年終職務評定結果被評為「未達良好（考績丙等）」，興訟請求撤銷宜檢的職務評定，台北高等行政法院一審認為處分前未給予劉憲英陳述意見機會，有程序瑕疵，判撤銷原處分；宜檢上訴，最高行政法院廢棄發回更審；北高行更一審今認定程序瑕疵已於復審程序中補正，改判劉女敗訴。可上訴。

宜蘭地檢署2020年5月將劉憲英2019年年終職務評定結果為未達良好，經銓敘部核定，她提復審被公務員保訓會駁回，提起行政訴訟。

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北高行一審認為，宜檢於年終職務評定做成不利當事人的行政處分前，未給予受評人陳述意見的機會，有程序瑕疵，且無從補正，明顯違法，判劉憲英勝訴。

宜檢不服，提起上訴，最高行政法院指出，宜檢於復審程序結束前，已給予劉憲英陳述意見的機會，已補正程序瑕疵，宜檢上訴有理由，廢棄北高行判決，發回更審。

北高行更一審審理後認為，劉憲英辦案成績低於全署平均值，無罪率全署次高，屢經當事人陳情她開庭時的訊問態度未具懇切，時有對同仁大聲相向等情況，違反檢察官倫理規範，報經法務部核定、銓敘部審定後，以原處分核布原告108年年終職務評定為「未達良好」。

北高行指出，評定結果並沒有法定程序瑕疵、事實認定錯誤、逾越權限或濫用權力的情況，也符合一般公認的價值判斷標準。

至於處分前的陳述意見機會，北高行認為原處分作成前，即使曾有程序瑕疵，但之後也已於復審程序中補正，處分並違法，因此駁回劉女之訴。全案仍可上訴。

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