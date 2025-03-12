赴中1.28萬玩6天 天天洗腦「國民黨當選兩岸春暖花開」

南投縣立委和正副總統選舉前，有人揪團赴中國低價旅遊，天天洗腦國民黨當選兩岸春暖花開，揪團者因未明確要求支持特定候選人，南投地院判處無罪，據悉有地方人士參加過一次即表示不會再參加。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/12 18:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中國以低價統戰團介入台灣正副總統選舉，南投縣有村長民代團，6天1萬2800元，行前有村長確認「不會簽協議或合影」才報名，旅遊期間國台辦幹部把「國民黨當選，兩岸交流春暖花開」掛嘴邊，因團員稱「未聽到要支持哪個人」，被依違反正副總統選罷法起訴的揪團者，一審獲判無罪。

南投地院判決書指出，南投縣一名負責鄉鎮服務工作的何姓人士（非正式公務員），前年10月獲台辦人員林姓處長和蔡姓主任委託、指示及資助，請其邀地方的村長和縣議員等民代到折江旅遊，6天5夜所有費用僅1萬2800元，食宿落地招待，堪稱超低價團，經遊說有5名村長和1名縣議員參加。

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揪團者當時有請大家各出1000元購買在地農特產品當伴手禮，順便為地方農特產品宣傳，團員也都有出錢買伴手禮，行前有村長較有黨派意識，原本不想去，再三確認此行不會與台辦官員合照，也不會簽署什麼協議，純粹散心旅遊的保證下才報名。

在中國旅遊期間，餐會、歡迎會等場合，會有台辦官員致詞歡迎，除致詞之外，台辦人員席間都會提到「國民黨比較好！」、「如果國民黨當選的話，未來兩岸的交流可以春暖花開，更加通暢！」，幾乎每天都要聽到類似話語，但團員們表示當時距選舉還有1年多，並未聽到明確要求支持個立委候選人或正副總統候選人。

由於揪團者出團前都強調此次寧波旅遊是單純出遊，南投地院法官認為不符賄選者行為模式，日前判處何姓揪團者無罪。

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