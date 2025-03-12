為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    停車糾紛扭打竟掏刀 路人見義勇為奪刀救命

    新北市謝男與吳姓計程車司機停車糾紛扭打，吳翁要掏刀之際，見義勇為路人連忙壓制奪刀，寄放一旁攤位；警方到場，起出涉案刀械。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市謝男與吳姓計程車司機停車糾紛扭打，吳翁要掏刀之際，見義勇為路人連忙壓制奪刀，寄放一旁攤位；警方到場，起出涉案刀械。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/03/12 18:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市謝姓男子晚間尖峰時段到三重區路邊停車，他停好車後，拍攝後方違規計程車照片，激怒吳姓計程車司機，吳男毆打謝男頭部，謝男與吳男扭打時，發現他要掏刀，危急之際一名路人見義勇為，加入壓制奪刀，及時遏止傷亡衝突，警方趕抵接手，將魯莽司機扭送警局。

    三重警分局11日獲報晚間7時許獲報，三重集美街一帶傳出扭打衝突，警方到場時，一名七旬計程車司機遭年輕男子壓制在地，雙方已無衝突；警方釐清衝突原因，26歲謝男告知，他路邊停車時，後方遭計程車違停，導致他停車困難，好不容易停好車，他走到計程車後拍下計程車違規照片。

    吳姓計程車司機在旁吃飯，見狀衝上前理論，巴謝男頭部一掌，連眼鏡也打掉，謝男也與吳翁扭打，兩人當街衝突，吳男要從口袋中掏出折疊刀，一旁陳姓男子見狀，見義勇為衝上前壓制、奪刀，讓謝男逃過一劫；警方到場，找到見義勇為的陳男，起出兇刀，將吳嫌帶回派出所偵訊，全案訊後依恐嚇公眾、傷害、毀損罪嫌，將吳嫌移送新北地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播