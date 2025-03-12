停車糾紛扭打竟掏刀 路人見義勇為奪刀救命

新北市謝男與吳姓計程車司機停車糾紛扭打，吳翁要掏刀之際，見義勇為路人連忙壓制奪刀，寄放一旁攤位；警方到場，起出涉案刀械。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/12 18:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市謝姓男子晚間尖峰時段到三重區路邊停車，他停好車後，拍攝後方違規計程車照片，激怒吳姓計程車司機，吳男毆打謝男頭部，謝男與吳男扭打時，發現他要掏刀，危急之際一名路人見義勇為，加入壓制奪刀，及時遏止傷亡衝突，警方趕抵接手，將魯莽司機扭送警局。

三重警分局11日獲報晚間7時許獲報，三重集美街一帶傳出扭打衝突，警方到場時，一名七旬計程車司機遭年輕男子壓制在地，雙方已無衝突；警方釐清衝突原因，26歲謝男告知，他路邊停車時，後方遭計程車違停，導致他停車困難，好不容易停好車，他走到計程車後拍下計程車違規照片。

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吳姓計程車司機在旁吃飯，見狀衝上前理論，巴謝男頭部一掌，連眼鏡也打掉，謝男也與吳翁扭打，兩人當街衝突，吳男要從口袋中掏出折疊刀，一旁陳姓男子見狀，見義勇為衝上前壓制、奪刀，讓謝男逃過一劫；警方到場，找到見義勇為的陳男，起出兇刀，將吳嫌帶回派出所偵訊，全案訊後依恐嚇公眾、傷害、毀損罪嫌，將吳嫌移送新北地檢署偵辦。

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