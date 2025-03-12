有詐！首次出國單程票飛柬埔寨 女出境安檢區遭航警攔下勸退

航警局成功勸阻一名女子險些被詐騙至柬埔寨。（航警局提供）

2025/03/12 17:57

〔記者姚介修/桃園機場報導〕航空警察局於本月初成功勸阻一名遭詐騙集團騙往柬埔寨的女子，桃機地勤發現女子神色可疑且只買單程票飛往金邊，立即向航警通報，航警苦口婆心勸退女子後護送其搭車返家。

航警局本月3日接獲桃園航勤公司地勤人員通報，於桃園國際機場第一航廈臨櫃報到時，有一名施姓民眾神色可疑，其首次出國旅遊觀光，卻僅訂台北往吉隆坡轉機到金邊之單程機票，疑遭海外求職詐騙，於是立即向航警通報。

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航警接獲通報立即派員前往現場，該女子已經在出境安全檢查線，航警將其攔截並積極勸說該名女子，同時於現場直接與詐騙集團通電話，經確認係屬海外求職詐騙案件；另提供海外求職詐騙案例，在警方苦口婆心的勸阻下，該女子才配合取消出國行程。

經航警訪談得知，該女子是於交友網站認識暱稱「阿興」之男子，以提供免費柬埔寨旅遊觀光行程，順便了解工作環境，如可接受直接於當地就業等條件，施民禁不起話術誘惑便答應前往，這次案件是桃勤公司地勤機警及航警即時攔阻，未造成憾事，後續由警方護送搭車返家，該女險遭詐騙集團賣至柬埔寨，仍餘悸猶存，警方對於相關情資後續仍將持續追查。

據了解，航警局經常接獲疑遭詐騙家屬委託勸阻，但多數民眾仍是不聽勸，航警局再次呼籲國人，近年來國人遭詐騙集團以「高薪工作」為餌誘騙至柬埔寨的事件層出不窮，請民眾提高警覺，求職時務必多方查證，避免因詐騙集團提供免費觀光行程機票或不明高薪工作內容而誤入歧途，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更須付出大筆金錢贖身，實得不償失。

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航警局成功勸阻一名女子險些被詐騙至柬埔寨。（航警局提供）

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