國二桃園路段火燒車 女駕駛與2家人及時下車逃生

國道2號東向桃園路段發生火燒車，所幸駕駛與2名乘客及時逃生。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/03/03 14:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道2號東向南桃園交流道附近，今（3）日上午11點18分發生火燒車意外，45歲陳姓女子駕駛自小客車搭載2名家人，發現車輛有異狀停靠路肩後，車輛隨即起火燃燒，所幸陳女及家人及時逃生，國道一隊、桃園市消防局獲報派員趕往處理，現場於12點56分完全排除，全線恢復通車，未造成車流回堵，確切起火原因仍待消防調查。

警方表示，國道一隊勤務指揮中心獲報國2東向11.8公里桃園路段，有1輛自小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看並通知119，警、消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理；初步調查，陳女駕車載著2名家人，行經事發路段時，發現車輛有異狀趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警、消趕抵時，陳女與家人都及時逃生，未受到傷害也未波及其他車輛。

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警方也呼籲民眾應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞造成行車危險，發現車輛有異狀應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道2號東向桃園路段發生火燒車，所幸駕駛與2名乘客及時逃生，警、消到場迅速將火勢撲滅。（記者鄭淑婷翻攝）

國道2號東向桃園路段發生火燒車，所幸駕駛與2名乘客及時逃生，警、消到場迅速將火勢撲滅。（記者鄭淑婷翻攝）

國道2號東向桃園路段發生火燒車，所幸駕駛與2名乘客及時逃生，警、消到場迅速將火勢撲滅。（記者鄭淑婷翻攝）

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