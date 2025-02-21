越南逃逸移工設局邀同鄉聚賭 再找人持刀棍搶得逾13萬元

桃園地檢署因強盜案件將越南籍逃逸移工杜姓、范姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/02/21 12:04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕越南籍逃逸移工杜姓、范姓男子2023年6月19日凌晨，找人邀約多位同鄉到桃園市蘆竹區1處民宅賭博，杜男、范男再邀集另4名身分不詳逃逸移工衝入民宅，持刀、棍強搶13萬元現金與金項鍊等財物，桃園地檢署今天（21日）偵結，已因強盜案件將杜男、范男提起公訴，並持續追查其他身分不詳的逃逸移工。

檢方調查，28歲杜男、29歲范男找人邀約多位同鄉齊聚在蘆竹區民宅，以撲克牌賭博，當天凌晨等到時間成熟，事先已集結的杜男、范男等6人，分持刀、棍進入屋內，先用越南語高喊「不要動」，喝令正在賭博的同鄉雙手抱頭後，再一一搜刮他們身上的財物。

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杜男等人得手13萬元現金，還嫌不夠，又搶走其中1名同鄉身上的金項鍊，才駕駛轎車逃逸，警方獲報後以車追人，發現他們駕駛的轎車，是范男事先購買、卻利用幫人報廢車輛的機會而登記在他人名下，循線追查才逮到范男。

警方偵訊范男後，再逮回杜男，並持續追查其他4名身分不詳的逃逸移工，檢方今天針對杜男、范男強盜部分偵結，已因強盜案件將他們提起公訴。

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