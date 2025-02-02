敦睦艦隊停靠台中港 海軍中士竟趁機嘿咻女同袍

洪姓士官隨敦睦艦隊停靠台中港，在下榻旅館性侵女同袍，被橋頭地院判罪。（情境照）

2025/02/02 20:26

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍洪姓中士承辦人才招募業務而認識女同袍，2人隨敦睦艦隊抵達台中港，洪竟在投宿旅館等處，兩度涉嫌性侵，被橋頭地院依妨害性自主罪，併處執行刑5年10月。

判決書指出，海軍左營後勤支援指揮部兩棲履車保修工廠洪姓中士，因負責人才招募業務，而結識任職戰鬥系統被害人甲女後，意萌生淫念。

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2023年3月17日，敦睦艦隊停靠台中港，2人晚上與大家一起吃飯後，甲女就先回旅館房間休息，洪男則在深夜11點多，跑到她房間聊天時，涉嫌親吻、撫摸她胸部、臀部，進而強行愛愛得逞。

同年8月5日凌晨2點，洪男在高雄市友人住處3樓，趁她不勝酒力，涉嫌再度性侵得逞。高雄憲兵隊接獲甲女報案，傳喚洪男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌違反妨害性自主罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

洪男和辯護人指稱，甲女指控內容並無補強證據，且前後不一。又說，她第1次被性侵後，仍正常與被告互動、傳送訊息，並主動邀約他出遊，足見是兩情相悅，否認犯行。

承辦法官據甲女和多名證人指述、醫院診斷證明書，及兩造對話內容如：「對不起，我的行為讓妳感到噁心，真的實在很對不起你，我會在（再）注意自己的行為舉止」、「希望妳可以在（再）給我給（改）過自心（新）的機會」，認定洪男所辯不足採信，依強制性交罪分別判處有期徒刑3年10月和3年4月，併執行刑5年10月，仍可上訴。

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