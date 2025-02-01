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    疑因工資起殺機 高雄工頭殺死工人棄屍屏東滿州

    高雄工頭疑因工資起殺機殺死工人，棄屍屏東滿州失聯4天警破案。（圖由民眾提供）

    高雄工頭疑因工資起殺機殺死工人，棄屍屏東滿州失聯4天警破案。（圖由民眾提供）

    2025/02/01 08:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一名方姓建築工人於除夕前失聯，家屬懷疑遭遇不測報警，警方查出他被工頭施姓男子帶走，1月31日在南投草屯查獲施男，再聯合警方至屏東縣滿州鄉找到屍體，確認方男遇害並遭棄屍，初步懷疑雙方因工資起爭執遭殺害。

    據了解，方男（61歲）於1月27日上午9時外出，隔天一直未返家，家人以為他到右昌地區某複合式保齡球館，前往尋找未果，但得知他曾去過該保齡球館，不久便失聯，立刻向楠梓警分局報協尋，

    警方調閱路口監視器，發現方男曾在保齡球館與一名男子談話後，便搭對方的轎車離去，警方以以手機定位，發現1月28日時，方男的手機定位出現在屏東縣滿州鄉，經通報當地警方協尋，共同組同專案小組追查該輛可疑轎車，查出是工頭施姓男子（51歲）將方男載走。

    警方追到施男住處，妻子坦言丈夫施男稱要帶她「跑路」，她不知發生什麼事，並未答應，施男獨自前往高雄火車站，警方查出施男搭火車到台中下車，再到南投草屯藏匿，專案人員昨午追至草屯逮捕施男，施坦承已將方男較殺遇棄屍，棄置於屏東縣滿州鄉偏僻處。

    警方昨晚9時15分許於屏東縣滿州鄉山區中尋獲方男遺體，今（1）日凌晨宣布破案，兇嫌稱因工資問題起口角，失手殺害被害人，全案依殺人罪嫌移送偵辦。

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