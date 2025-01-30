竹東三環幫角頭劉憲治槍殺案 5嫌投案後接受偵訊

新竹縣竹東鎮三環幫角頭劉憲治槍殺案，5嫌昨晚投案被押解回台後，已在竹縣刑警大隊接受偵訊，5嫌也委任法扶律師到場協助問訊。（記者洪美秀攝）

2025/01/30 13:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣竹東鎮黑幫「三環幫」大哥劉憲治24日晚間遭槍擊身亡，檢警「0124專案小組」昨（29）日深夜將涉案的5名嫌犯，分別從台北松山機場及桃園機場押解到新竹縣刑警大隊，據傳今（30）日一早已展開分組問訊，由於5人都犯3年以上有期徒刑的殺人重罪，皆已申請法扶律師到場協助問訊。

針對此命案，警方出動至少10名以上偵查人員分5組個別偵訊，且5名嫌犯都是三環幫內的新起人物，年齡都在30歲上下，部分有前科，將釐清當晚誰開槍及誰持刀，檢察官預計下午2點後對外說明偵辦進度。

請繼續往下閱讀...

這起震驚社會的竹東三環幫槍擊案，檢警專案小組的偵辦方向指向幫內「內鬥」，專案小組26日從桃園機場攔截，並帶回疑似接應5名兇嫌的郭姓男子，並已獲聲押禁見。昨晚從日本及泰國押解回台的5名嫌犯，今早展開問訊，由於5人都犯3年以上殺人及槍砲彈藥刀械管制條例等重罪，也申請法扶律師協助問訊，而律師大約上午10點半進入竹縣刑警大隊。

據透露，這5名嫌犯都是三環幫內的新起人物，年齡都在30歲上下，至於是否只有已到案的6名嫌犯涉案，專案小組不排除擴大追查幕後的指使者。同時警方也將針對當晚誰開槍、如何預謀犯案及槍枝刀械來源和棄置處進行深入問訊，檢方及專案小組預計下午2點後，再對外說明初步案情。

這起竹東三環幫黑幫槍擊案發生在24日晚上，三環幫角頭劉憲治遭遇5名蒙面持械歹徒，在位於北興路的一處飲料店遭槍擊與砍傷，劉憲治胸部及身上因槍傷及刀傷過重而不治。另外，案發現場還有5人受傷送醫，警方已完成5名傷者的筆錄，並了解當時案發經過，將與昨晚投案的5名嫌犯供詞進行比對，釐清案發經過。

新竹縣竹東鎮三環幫角頭劉憲治槍殺案，5嫌昨晚投案被押解回台後，已在竹縣刑警大隊接受偵訊，5嫌也委任法扶律師到場協助問訊。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法