除夕寒流老婦街頭遊盪 北投暖心3警助返家團圓

昨天除夕寒流來襲，北投分局石牌派出所員警協助疑似失智的老婦人返家和家人團圓。（記者楊國文翻攝）

2025/01/29 12:41

〔記者楊國文／台北報導〕昨天除夕適逢強烈寒流來襲，台北市投區一名疑似失智的老婦人在金龍市場附近遊盪，商家發現報警，北投分局石牌派出所獲報，立即派員前往處置。警方考量天氣寒冷，先將老婦人載返派出所安置，再查出其身分，通知家人將她接回團圓圍爐。

昨天除夕夜氣溫驟降，北投分局轄區的金龍市場附近商家發現一名老婦人一直在市場內遊盪，經上前關懷詢問，卻無法溝通且行動不便，因此報請石牌派出所到場處理。

請繼續往下閱讀...

北投分局石牌派出所巡佐林耀珉、警員林志偉、蕭定緯接獲報案後，立即前往處置。

警方發現，老婦人失智且現場無法查證其身分，考量因寒流來襲，先將婦人載返派出所安置，並提供溫水飲用。

警方利用警勤系統交叉比對，查出婦人身分後，立即通知兒子至派出所撤銷協尋。婦人兒子見到媽媽安全被警方協助找到派出所安置，一再表達感謝之意。

石牌派出所所長洪偉庭指出，除夕是華人最重要的節期之一，呼籲民眾對於家中有疑似失智、或是年長容易走失的長者或幼童，務必要經常關心探視其生活狀況，並在長者身上佩帶識別證或申辦相關防走失手環等有助其查證身分之物，當民眾或警方尋獲時，才能迅速聯繫家屬，以避免意外發生。

昨天除夕寒流來襲，北投分局石牌派出所巡佐林耀珉、警員林志偉、蕭定緯，協助老婦人返家和家人團圓。（記者楊國文翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法