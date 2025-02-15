黨主席補選獲360票落敗 蔡壁如今訪日治時期民眾黨舊址喊「團結」

蔡壁如表示，她今早前往建成町一丁目二四四番地，此處為日治時期台灣民眾黨黨部舊址，是林獻堂、蔣渭水領導反抗日本殖民統治的基地。（蔡壁如提供）

2025/02/15 16:53

〔記者李文馨／台北報導〕台灣民眾黨今（15）日舉行第2屆黨主席補選投票，立委黃國昌以8903票，擊敗前立委蔡壁如360票。對此，蔡壁如表示，她今早走訪日治時期台灣民眾黨黨部舊址，當時該地是反對總督專制，向國際聯盟揭露日本殖民統治惡政的基地；蔡壁如強調，民進黨黨同伐異、棄台灣社會共同利益不顧，「同胞須團結，團結真有力」。

蔡壁如表示，感謝民眾黨來自於全國各地的黨員朋友，大家用民主的方式產出第2任補選黨主席，也感謝在這場選舉選中，願意投給她的每一位黨員朋友，她在此感謝這些支持者們。選舉過後，大家要團結一致支持民眾黨新任的黨主席，「我們要團結，努力往前走，一起面對接下來的挑戰」。

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蔡壁如說，今天一大早，她突然想去一個地方—建成町一丁目二四四番地，那裡正是日治時期台灣民眾黨黨部舊址，是當時民眾黨在林獻堂、蔣渭水領導下，反對總督專制，並向國際聯盟揭露日本殖民統治惡政的基地。

蔡壁如指出，今時，民進黨黨同伐異、棄台灣社會共同利益不顧，意識型態掛帥，甚至網軍治國，公然扭曲司法、極盡抹黑能事，這叫台灣人民如何吞下？她強調，「同胞須團結，團結真有力。」

蔡壁如說，感謝每位黨員，今天參與投票的大家，都是民主的一份子。我們仍心心念念繫著那個「以臺灣為名、以民眾為本，希望臺灣就是我們，我們就是民眾」的理念；在這個民進黨一言堂的時代，「我們堅持努力，堅定信心，逗陣走，依然向前行！」

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