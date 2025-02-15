為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黨主席補選獲360票落敗 蔡壁如今訪日治時期民眾黨舊址喊「團結」

    蔡壁如表示，她今早前往建成町一丁目二四四番地，此處為日治時期台灣民眾黨黨部舊址，是林獻堂、蔣渭水領導反抗日本殖民統治的基地。（蔡壁如提供）

    蔡壁如表示，她今早前往建成町一丁目二四四番地，此處為日治時期台灣民眾黨黨部舊址，是林獻堂、蔣渭水領導反抗日本殖民統治的基地。（蔡壁如提供）

    2025/02/15 16:53

    〔記者李文馨／台北報導〕台灣民眾黨今（15）日舉行第2屆黨主席補選投票，立委黃國昌以8903票，擊敗前立委蔡壁如360票。對此，蔡壁如表示，她今早走訪日治時期台灣民眾黨黨部舊址，當時該地是反對總督專制，向國際聯盟揭露日本殖民統治惡政的基地；蔡壁如強調，民進黨黨同伐異、棄台灣社會共同利益不顧，「同胞須團結，團結真有力」。

    蔡壁如表示，感謝民眾黨來自於全國各地的黨員朋友，大家用民主的方式產出第2任補選黨主席，也感謝在這場選舉選中，願意投給她的每一位黨員朋友，她在此感謝這些支持者們。選舉過後，大家要團結一致支持民眾黨新任的黨主席，「我們要團結，努力往前走，一起面對接下來的挑戰」。

    蔡壁如說，今天一大早，她突然想去一個地方—建成町一丁目二四四番地，那裡正是日治時期台灣民眾黨黨部舊址，是當時民眾黨在林獻堂、蔣渭水領導下，反對總督專制，並向國際聯盟揭露日本殖民統治惡政的基地。

    蔡壁如指出，今時，民進黨黨同伐異、棄台灣社會共同利益不顧，意識型態掛帥，甚至網軍治國，公然扭曲司法、極盡抹黑能事，這叫台灣人民如何吞下？她強調，「同胞須團結，團結真有力。」

    蔡壁如說，感謝每位黨員，今天參與投票的大家，都是民主的一份子。我們仍心心念念繫著那個「以臺灣為名、以民眾為本，希望臺灣就是我們，我們就是民眾」的理念；在這個民進黨一言堂的時代，「我們堅持努力，堅定信心，逗陣走，依然向前行！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播