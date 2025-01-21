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    首頁　>　社會

    認寶林茶室負責人黎仿軒犯後態度不佳 檢求刑4年以上

    檢方認為寶林茶室負責人黎仿軒罔顧消費者權益，犯後推諉卸責，未見悔意，態度不佳，具體求處4年以上徒刑。（資料照）

    檢方認為寶林茶室負責人黎仿軒罔顧消費者權益，犯後推諉卸責，未見悔意，態度不佳，具體求處4年以上徒刑。（資料照）

    2025/01/21 12:15

    〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署今日偵結寶林茶室案，起訴負責人黎仿軒等5人，檢方認為，黎僅在意營運成本、營業額、獲利、人事薪資等事項，著重設立分店、拓展營運規模，其與營運經理近2年間對話紀錄長達3728頁，對食材保存、食品安全等事項卻隻字未提，足見其身為食品業者，仍嚴重輕忽食品衛生安全。

    檢方並認為，未自主建立及落實食材管理制度，且對其監督管理的寶林茶室A13店員工亦未善盡教育訓練義務，使員工具有完整食品安全、衛生及品質管理執行能力，又輕忽食品衛生安全，罔顧消費者權益，犯後推諉卸責，未見悔意，態度不佳，具體求處4年以上徒刑。

    檢方認為，代班的越南籍廚師胡清富，未注意食材保存方式，且其未落實防止交叉污染、食材先進先出等重要食安基本原則，過失情節重大，又其供述避重就輕，有隨檢警提示證據資料而更異供述情形，態度不佳，求處4年2月以上徒刑。

    店長王順德未自主建立、落實食材管理制度，亦未就該分店員工盡教育訓練義務，過失情節重大，偵查初期曾先後向衛生稽查人員及檢警為不實供述，但偵查階段終能坦承過失犯行，犯後態度尚可，請求法院量處適當之刑。

    內場廚師周日豪也未注意食材保存方式，又未具體落實食材交接，過失情節重大；雖不否認部分客觀事實，惟未能坦承全部過失犯行，供述避重就輕，犯後態度難認良好，請求法院從重量刑。

    阮姓內場實習生未將已拆封粿條冷藏冰存，致粿條受邦克列酸毒素污染，又未具體落實食材交接，其行為應予非難，但因她工作期間非長，且犯後已坦承犯行，態度良好，請求法院量處適當之刑。

    檢方調查，寶林茶室A13店使用的粿條因周、阮、胡3人於去年3月16日至18日間保存不當而產生邦克列酸毒素；19日當天，胡將受到污染的粄條倒入另一包新的粄條中，又重複以坊間常見的一斤塑膠袋當作手套，抓取粄條製作餐點，甚至又拆了第3包粄條，裝入遭污染的塑膠袋內，擴大污染範圍；同年月20日上午，胡又將受污染的粄條，全數以塑膠袋混裝一起，22日、23日都有混裝行為，導致粿條受毒素污染範圍持續擴大。

    台北地檢署今偵結寶林茶室案，起訴負責人黎仿軒等5人。（資料照）

    台北地檢署今偵結寶林茶室案，起訴負責人黎仿軒等5人。（資料照）

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