他年收240萬！偷40元高麗菜 辯稱是便當店「設局」

郭男年收約240萬元，卻竊走40元高麗菜；士林地院依竊盜罪對他判處拘役20日、得易科罰金2萬。（資料照）

2025/01/20 16:47

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名年收約240萬元的的郭男，前年行經一間便當店某門口見塑膠籃內有1顆價值40元高麗菜，竟順手牽羊而被鄰居拍下。士林地院審理時，郭男辯稱以為高麗菜是廚餘，還說是便當店設局，然法官拒絕採信，決定依竊盜罪對他判處拘役20日、得易科罰金2萬；可上訴。

這名年約49歲的郭男被控前年7月24日一早7時許，竊走便當店門口菜籃內的1顆高麗菜；他的犯案過程全被鄰居目睹，並被尾隨至附近摩斯漢堡店再被拍照，鄰居接著通知便當店老闆，由老闆提告。

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郭男到案否認竊盜，辯稱他拿的高麗菜是無主物，因爲高麗菜放在人行道中央，並非便當店門口或騎樓內，且該路段常有店家堆置廚餘或垃圾，況高麗菜用黑色垃圾袋包覆，上面沒有任何所有權人的標示或告示，他是基於愛惜食物的觀念才拿取食用。

郭男進一步認為，是便當店老闆故意將高麗菜放置該處，引誘他人拿取，藉此索賠。

士院根據監視器畫面拒絕採信郭男的辯詞，並指他早在4年前就曾上彩卷行拿他人的小蕃茄食用，被依竊盜罪嫌函送，可見他法治觀念薄弱；審酌他擁有碩士學歷、年收約240萬等情，依竊盜罪對他判處拘役20日、得易科罰金2萬元。

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